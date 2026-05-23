الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إنذارا عاجلا" إلى سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان. 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T12:38+0000

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية: "النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين (النبطية) وعربصاليم وکفر رمان وحبوش وبلاط (مرجعيون) ودير كيفا وحاروف وجبشيت". وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره. ودعا البيان سكان تلك القرى اللبنانية إلى "مغادرة منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة"، محذرًا من أن "التواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية يعرّض حياتهم لخطر مباشر"، على حد قوله.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

