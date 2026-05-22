قائد الجيش اللبناني: سنكون سدا في وجه المؤامرات والأمل كبير في استعادة كل شبر من الأرض

سبوتنيك عربي

صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، أن الجيش يبذل أقصى قدرته، في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T07:00+0000

وأوضحت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات هيكل جاءت في كلمة بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" في لبنان، مشددا على أن الجيش يبذل أقصى قدرته، بهدف التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب المواطنين، ولا سيما النازحين. وأوضح هيكل أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع مهمات الجيش الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوقيف المطلوبين والمخلّين بالأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وقال هيكل: إن "لبنان لا يزال يعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما يَنتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب، بالتزامن مع احتلال أراضٍ لبنانية". ودعا أفراد الجيش إلى "التمسك برسالتهم، والحفاظ على جهوزيتهم الدائمة"، مشيرا إلى أن "السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته". كما شدد قائد الجيش اللبناني على أن "الجيش سيكون سدا في وجه المؤامرات لزعزعة الاستقرار والأمل كبير في استعادة كل شبر من الأرض".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

