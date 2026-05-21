وزير المالية اللبناني: الحرب قد تكبد لبنان خسائر بـ20 مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير المالية اللبناني: الحرب قد تكبد لبنان خسائر بـ20 مليار دولار
© REUTERSالدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، اليوم الخميس، إن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تتراوح بين 7 و10% خلال عام 2026، مع خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وأوضح جابر، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الصراع الذي اندلع في مارس/ آذار 2026 وجّه ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساسا من تداعيات الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، إضافة إلى آثار الحرب السابقة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عام 2024.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت تأمل بتحقيق فائض في الموازنة هذا العام، لكنها اضطرت لتخصيص 50 مليون دولار لدعم أكثر من مليون نازح بسبب الحرب، لافتا إلى أن حجم الضرر الاقتصادي سيتوقف على استمرار تحويلات المغتربين اللبنانيين من دول الخليج ونجاح الموسم السياحي الصيفي.
وأضاف أن التحويلات المالية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إلا أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج بسبب الحرب مع إيران قد تؤثر على قدرة المغتربين اللبنانيين على دعم أسرهم واقتصاد بلدهم.
رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار
رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار
17 مايو, 11:35 GMT
وأكد جابر أن المساعدات الدولية الحالية أقل بكثير من تلك التي تلقاها لبنان خلال حرب 2024، موضحا أن البلاد تعتمد حاليا بشكل أكبر على القروض بدلا من المنح، رغم استمرار تراجع الإيرادات العامة.
وختم وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، تصريحاته بالتأكيد على أن اللبنانيين باتوا مرهقين من الأزمات المتكررة، قائلا إن قدرة البلاد على الصمود تتعرض لاختبار مستمر في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.
