وزير المالية اللبناني: الحرب قد تكبد لبنان خسائر بـ20 مليار دولار
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، اليوم الخميس، إن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تتراوح بين 7... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T15:25+0000
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، اليوم الخميس، إن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تتراوح بين 7 و10% خلال عام 2026، مع خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وأوضح جابر، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الصراع الذي اندلع في مارس/ آذار 2026 وجّه ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساسا من تداعيات الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، إضافة إلى آثار الحرب السابقة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عام 2024.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت تأمل بتحقيق فائض في الموازنة هذا العام، لكنها اضطرت لتخصيص 50 مليون دولار لدعم أكثر من مليون نازح بسبب الحرب، لافتا إلى أن حجم الضرر الاقتصادي سيتوقف على استمرار تحويلات المغتربين اللبنانيين من دول الخليج ونجاح الموسم السياحي الصيفي.
وأضاف أن التحويلات المالية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إلا أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج بسبب الحرب مع إيران قد تؤثر على قدرة المغتربين اللبنانيين على دعم أسرهم واقتصاد بلدهم.
وأكد جابر أن المساعدات الدولية الحالية أقل بكثير من تلك التي تلقاها لبنان خلال حرب 2024، موضحا أن البلاد تعتمد حاليا بشكل أكبر على القروض بدلا من المنح، رغم استمرار تراجع الإيرادات العامة.
وختم وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، تصريحاته بالتأكيد على أن اللبنانيين باتوا مرهقين من الأزمات المتكررة، قائلا إن قدرة البلاد على الصمود تتعرض لاختبار مستمر في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.