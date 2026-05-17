https://sarabic.ae/20260517/رئيس-تجمع-الشركات-اللبنانية-الحرب-تكبد-لبنان-منذ-2024-خسائر-تتخطى-25-مليار-دولار-1113485330.html
رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار
رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار
سبوتنيك عربي
بلغ حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب في لبنان منذ عام 2024 وحتى اليوم بما يتجاوز 25 إلى 26 مليار دولار، وفق تقديرات رئيس "تجمع الشركات... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T11:35+0000
2026-05-17T11:35+0000
2026-05-17T11:35+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753336_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_20872227ca7e4160da7906a8c0e0c000.jpg
وأشار البواب، اليوم الأحد، إلى أن نحو 12 مليار دولار مطلوبة لإعادة الإعمار، مع توقعات بارتفاع الخسائر في حال استمرار الحرب.وأوضح في تصريحات لصحيفة "الديار" اللبنانية، أن الاقتصاد اللبناني يتكبّد يوميا نحو 30 مليون دولار كخسائر غير مباشرة، إضافة إلى الأضرار المباشرة التي تطال المنازل والمؤسسات والبنية التحتية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260517/الجيش-الإسرائيلي-رصد-هدف-جوي-مشبوه-في-جنوب-لبنان-1113481382.html
https://sarabic.ae/20260516/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-100-موقع-لـ-حزب-الله-جنوب-لبنان-1113478734.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753336_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_90a3cbe8f963afebfac058e89f510058.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار
بلغ حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب في لبنان منذ عام 2024 وحتى اليوم بما يتجاوز 25 إلى 26 مليار دولار، وفق تقديرات رئيس "تجمع الشركات اللبنانية"، الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب.
وأشار البواب، اليوم الأحد، إلى أن نحو 12 مليار دولار مطلوبة لإعادة الإعمار، مع توقعات بارتفاع الخسائر في حال استمرار الحرب.
وأوضح في تصريحات لصحيفة
"الديار" اللبنانية، أن الاقتصاد اللبناني يتكبّد يوميا نحو 30 مليون دولار كخسائر غير مباشرة، إضافة إلى الأضرار المباشرة التي تطال المنازل والمؤسسات والبنية التحتية.
كما اعتبر أن تراجع دور المغتربين اللبنانيين، الذين وصفهم بـ"الرئة الكبرى للبنان"، يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن البلاد باتت تعتمد بشكل أساسي على دعم الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن "لبنان يحتاج إلى نحو 25 مليار دولار للنهوض مجددا"، معربًا عن أسفه لتراجع حجم المساعدات الخارجية خلال الحرب الحالية مقارنة بالحروب السابقة، موضحًا أن "نسبة المساعدات لم تتجاوز 15% من مستويات الدعم السابقة، رغم أن دولا عربية وأوروبية كانت تقدم دعمًا واسعًا للبنان في أزمات سابقة، من بينها مصر والأردن وقطر والكويت وتركيا وفرنسا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين
.
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار
مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله"
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.