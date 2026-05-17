رئيس "تجمع الشركات اللبنانية": الحرب تكبد لبنان منذ 2024 خسائر تتخطى 25 مليار دولار

بلغ حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب في لبنان منذ عام 2024 وحتى اليوم بما يتجاوز 25 إلى 26 مليار دولار، وفق تقديرات رئيس "تجمع الشركات... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T11:35+0000

وأشار البواب، اليوم الأحد، إلى أن نحو 12 مليار دولار مطلوبة لإعادة الإعمار، مع توقعات بارتفاع الخسائر في حال استمرار الحرب.وأوضح في تصريحات لصحيفة "الديار" اللبنانية، أن الاقتصاد اللبناني يتكبّد يوميا نحو 30 مليون دولار كخسائر غير مباشرة، إضافة إلى الأضرار المباشرة التي تطال المنازل والمؤسسات والبنية التحتية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

