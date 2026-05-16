الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع لـ "حزب الله" جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف 100 موقع تابع لـحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

أوضح الجيش أنه نفذ هجمات على بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، في عدة مناطق جنوبية.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله اللبناني، في منطقة عمل القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "في أعقاب التحذيرات من تسلل طائرات مسيّرة معادية، التي فُعّلت قبل وقت قصير في عدة مناطق شمال البلاد، نجح سلاح الجو في اعتراض طائرتين مسيّرتين معاديتين في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، أطلق تنظيم حزب الله خلال الساعة الأخيرة صواريخ وقذائف هاون باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. وسقطت المقذوفات بالقرب من القوات، من دون وقوع إصابات في صفوفها" .وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أميركية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

