الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معركة بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في جنوبي لبنان خلال مواجهات مع "حزب الله"، مشيرا إلى أنه تم اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ أُطلقت باتجاه قواته دون... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T18:43+0000

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "النقيب معوز يسرائيل ريكانتي، البالغ من العمر 24 عاما، قائد فصيل في الكتيبة 12 بلواء جولاني، سقط خلال المعارك في جنوب لبنان".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التحذيرات من تسلل طائرات مسيّرة معادية، التي فعلت قبل وقت قصير في عدة مناطق شمال البلاد، نجح سلاح الجو في اعتراض طائرتين مسيّرتين معاديتين في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.

