الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معركة بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في جنوبي لبنان خلال مواجهات مع "حزب الله"، مشيرا إلى أنه تم اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ أُطلقت باتجاه قواته دون... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T18:43+0000
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "النقيب معوز يسرائيل ريكانتي، البالغ من العمر 24 عاما، قائد فصيل في الكتيبة 12 بلواء جولاني، سقط خلال المعارك في جنوب لبنان".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله اللبناني ، في منطقة عمل القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان.
وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، أطلق تنظيم "حزب الله" خلال الساعة الأخيرة صواريخ وقذائف هاون باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. وسقطت المقذوفات بالقرب من القوات، من دون وقوع إصابات في صفوفها".
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل
، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع
يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.