"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة جنوب لبنان. 15.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه "تصدى، أمس الخميس، لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان باستخدام صواريخ أرض جو".وأضاف في بيان آخر، أنه "فجّر عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية قال إنها كانت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة جنوبي لبنان"، مؤكداً وقوع إصابات في صفوف القوة المستهدفة.كما أعلن الحزب، رصد تحرك لجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من طراز "دي 9" بين بلدتي رشاف وحداثا، مشيراً إلى تدميرهما بواسطة عبوات ناسفة.وفي بيان منفصل، أكد حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية ودبابة "ميركافا" قرب موقع البياضة المستحدث، إلى جانب تنفيذ قصف صاروخي استهدف قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.

