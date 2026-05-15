"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-هجمات-ضد-قوات-وآليات-إسرائيلية-جنوب-لبنان-1113428470.html
"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله"، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة جنوب لبنان. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T01:06+0000
2026-05-15T01:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg
وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه "تصدى، أمس الخميس، لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان باستخدام صواريخ أرض جو".وأضاف في بيان آخر، أنه "فجّر عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية قال إنها كانت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة جنوبي لبنان"، مؤكداً وقوع إصابات في صفوف القوة المستهدفة.كما أعلن الحزب، رصد تحرك لجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من طراز "دي 9" بين بلدتي رشاف وحداثا، مشيراً إلى تدميرهما بواسطة عبوات ناسفة.وفي بيان منفصل، أكد حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية ودبابة "ميركافا" قرب موقع البياضة المستحدث، إلى جانب تنفيذ قصف صاروخي استهدف قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.
https://sarabic.ae/20260514/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-65-موقعا-لـحزب-الله-ومقتل-أكثر-من-20-عنصرا-جنوبي-لبنان-1113424578.html
https://sarabic.ae/20260514/انتهاء-اجتماعات-اليوم-الأول-من-المحادثات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-واشنطن-برعاية-أمريكية-1113427986.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_0e18b3954c2f610f099d96eb61c0d164.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

01:06 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 01:08 GMT 15.05.2026)
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© REUTERS Gil Eliyahu
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله"، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة جنوب لبنان.
وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه "تصدى، أمس الخميس، لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان باستخدام صواريخ أرض جو".
وأضاف في بيان آخر، أنه "فجّر عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية قال إنها كانت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة جنوبي لبنان"، مؤكداً وقوع إصابات في صفوف القوة المستهدفة.
غارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 65 موقعا لـ"حزب الله" ومقتل أكثر من 20 عنصرا جنوبي لبنان
أمس, 18:40 GMT
كما أعلن الحزب، رصد تحرك لجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من طراز "دي 9" بين بلدتي رشاف وحداثا، مشيراً إلى تدميرهما بواسطة عبوات ناسفة.
وفي بيان منفصل، أكد حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية ودبابة "ميركافا" قرب موقع البياضة المستحدث، إلى جانب تنفيذ قصف صاروخي استهدف قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
انتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية
أمس, 23:30 GMT
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала