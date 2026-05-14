الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 65 موقعا لـ"حزب الله" ومقتل أكثر من 20 عنصرا جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay — غارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات جوية وبرية استهدفت نحو 65 موقعا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، قائلاإأن العمليات تأتي في إطار إزالة ما وصفها بـ"التهديدات" ضد المدنيين الإسرائيليين وقواته على الحدود.
وأضاف الجيش، في بيان، أن المواقع المستهدفة شملت مستودعات أسلحة ونقاط مراقبة ومقار قيادة وبنى تحتية قال إن الحزب يستخدمها لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
وتابع مشيرا إلى أن "الغارات أسفرت أيضا عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحزب في مناطق مختلفة من جنوب لبنان".
ביממה האחרונה: צה"ל תקף כ-65 תשתיות וחיסל יותר מ-20 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 14, 2026
צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל בדרום לבנון.
במהלך היממה האחרונה, צה"ל תקף מהאוויר ומהיבשה, יותר מ-65 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.… pic.twitter.com/JFnV0eZqWI
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".