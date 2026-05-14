نائب لبناني: وقف إطلاق النار مطلب جامع لاستمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

قيّم النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، الدكتور قاسم هاشم، الجولة الثالثة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن "مطلب جميع القوى يتمثل... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح هاشم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا معنى للمفاوضات تحت النار في ظل استمرار القصف وعدم التزام إسرائيل بأي اتفاق"، وأن "وقف إطلاق النار يجب أن يشكل المسار الوحيد لأي عملية تفاوضية".ورأى أن "إسرائيل تسعى إلى إخضاع لبنان لإرادتها، وتحاول إيجاد وسائل لزرع الفتنة بين اللبنانيين"، ودعا اللبنانيين إلى التنبه لما تحيكه إسرائيل في هذا الإطار.وشدد على أن "العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس جوزاف عون أكثر من جيدة"، وأن "قنوات التواصل بينهما تبقى حاضرة عند تستوجب الظروف ذلك".

