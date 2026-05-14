نائب لبناني: وقف إطلاق النار مطلب جامع لاستمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
قيّم النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، الدكتور قاسم هاشم، الجولة الثالثة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن "مطلب جميع القوى يتمثل بوقف إطلاق النار لاستمرار هذه المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة"، مع تجديد رفض الكتلة لخيار المفاوضات المباشرة.
وأوضح هاشم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا معنى للمفاوضات تحت النار في ظل استمرار القصف وعدم التزام إسرائيل بأي اتفاق"، وأن "وقف إطلاق النار يجب أن يشكل المسار الوحيد لأي عملية تفاوضية".
وأشار إلى أنه "على لبنان اتخاذ موقف حاسم من هذه المفاوضات، وعدم الاستمرار بها إذا استمر العدوان الإسرائيلي، مهما كانت طبيعة هذه المفاوضات أو توجهاتها".
ورأى أن "إسرائيل تسعى إلى إخضاع لبنان لإرادتها، وتحاول إيجاد وسائل لزرع الفتنة بين اللبنانيين"، ودعا اللبنانيين إلى التنبه لما تحيكه إسرائيل في هذا الإطار.
وأكد هاشم أن "اللبنانيين يجتمعون على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط أساسي لاستمرار المفاوضات"، مستبعدا "وجود أي ضمانات أمريكية حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف العدوان، نظرا إلى سجلها المعروف بعدم الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية".
وشدد على أن "العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس جوزاف عون أكثر من جيدة"، وأن "قنوات التواصل بينهما تبقى حاضرة عند تستوجب الظروف ذلك".