بو صعب لـ"سبوتنيك": لا ثقة بالتزام إسرائيل دون ضغط أمريكي ولبنان "تسوية صغيرة" في صراع الأقطاب

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/بو-صعب-لـسبوتنيك-لا-ثقة-بالتزام-إسرائيل-دون-ضغط-أمريكي-ولبنان-تسوية-صغيرة-في-صراع-الأقطاب--1113416770.html
بو صعب لـ"سبوتنيك": لا ثقة بالتزام إسرائيل دون ضغط أمريكي ولبنان "تسوية صغيرة" في صراع الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الأزمة اللبنانية لم تعد ملفا محليا، بل أضحت جزءا من رقعة شطرنج دولية كبرى تضم أقطابا كروسيا والصين... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بو صعب، خلال جلسة حوارية، اليوم الخميس، في دبي: "المفاوضات المرتقبة في أمريكا قد لا تفضي إلى حلول جذرية لأنها مرتبطة بملفات إقليمية شائكة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أوكرانيا وفنزويلا وصولا إلى إيران، حيث يبرز لبنان كتسوية بسيطة ضمن هذه التفاهمات الكبرى".وأضاف: "المجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال تؤكد أن رهان الالتزام يقع بالكامل على عاتق الراعي الأمريكي، ومدى قدرته على فرض ضغوط حقيقية على نتنياهو لإجباره على وقف العدوان والانسحاب".أما على الصعيد الداخلي، فقد حذر بو صعب من عجز الدولة اللبنانية عن تقديم ضمانات ميدانية في حال انزلاق المنطقة نحو مواجهة مع إيران، مؤكدا أن "قرار السلم والحرب بات يتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية وحتى القرار السياسي المحلي، ليصبح رهينا للحسابات الإقليمية الكبرى، وهو ما أثبتته موجات التصعيد الصاروخي الأخيرة التي انطلقت بمعزل عن قرار الحكومة أو رئاسة الجمهورية".وأضاف: "بمجرد طرح فكرة سحب السلاح اليوم، يبرز التساؤل البديهي من قِبل الحزب حول من سيحرر الأراضي المحتلة ويحمي السيادة في ظل الاستهداف المستمر"، مشددا على أن "الوصول إلى مرحلة يتحول فيها حزب الله إلى حزب سياسي بالكامل، يستوجب إزالة المبررات الميدانية لوجود سلاحه، وذلك عبر ضمانات دولية تمنع أي اعتداءات إسرائيلية مستقبلية".
بو صعب لـ"سبوتنيك": لا ثقة بالتزام إسرائيل دون ضغط أمريكي ولبنان "تسوية صغيرة" في صراع الأقطاب

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الأزمة اللبنانية لم تعد ملفا محليا، بل أضحت جزءا من رقعة شطرنج دولية كبرى تضم أقطابا كروسيا والصين والولايات المتحدة.
وقال بو صعب، خلال جلسة حوارية، اليوم الخميس، في دبي: "المفاوضات المرتقبة في أمريكا قد لا تفضي إلى حلول جذرية لأنها مرتبطة بملفات إقليمية شائكة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أوكرانيا وفنزويلا وصولا إلى إيران، حيث يبرز لبنان كتسوية بسيطة ضمن هذه التفاهمات الكبرى".

وردا على سؤال مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، حول بسبب عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، قال بو صعب بصراحة: "لا أملك أي ثقة بالتزام الجانب الإسرائيلي؛ فتجاربنا مع اتفاقات الهدنة في عهد إدارة بايدن والوسيط آموس هوكشتاين أثبتت أن إسرائيل لم تلتزم يوما، حيث سجلنا آلاف الاعتداءات اليومية لسنوات رغم الهدوء من الجانب اللبناني".

وأضاف: "المجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال تؤكد أن رهان الالتزام يقع بالكامل على عاتق الراعي الأمريكي، ومدى قدرته على فرض ضغوط حقيقية على نتنياهو لإجباره على وقف العدوان والانسحاب".

أما على الصعيد الداخلي، فقد حذر بو صعب من عجز الدولة اللبنانية عن تقديم ضمانات ميدانية في حال انزلاق المنطقة نحو مواجهة مع إيران، مؤكدا أن "قرار السلم والحرب بات يتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية وحتى القرار السياسي المحلي، ليصبح رهينا للحسابات الإقليمية الكبرى، وهو ما أثبتته موجات التصعيد الصاروخي الأخيرة التي انطلقت بمعزل عن قرار الحكومة أو رئاسة الجمهورية".
مركبات عسكرية وجنود إسرائيليون في قرية بجنوب لبنان، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
"يونيسف": 59 طفلا بين قتيل وجريح في لبنان خلال أسبوع رغم سريان وقف إطلاق النار
13:12 GMT
وشدد بو صعب على أن "أي حديث داخلي حول نزع السلاح يتطلب أولا اعترافا إسرائيليا كاملا وواضحا بالحدود البرية اللبنانية، وانسحابا فوريا وشاملا من كافة الأراضي المحتلة"، معتبرا أن "تحقيق هذه الشروط هو المفتاح للعمل داخليا على استراتيجية دفاعية وطنية".
وأضاف: "بمجرد طرح فكرة سحب السلاح اليوم، يبرز التساؤل البديهي من قِبل الحزب حول من سيحرر الأراضي المحتلة ويحمي السيادة في ظل الاستهداف المستمر"، مشددا على أن "الوصول إلى مرحلة يتحول فيها حزب الله إلى حزب سياسي بالكامل، يستوجب إزالة المبررات الميدانية لوجود سلاحه، وذلك عبر ضمانات دولية تمنع أي اعتداءات إسرائيلية مستقبلية".
