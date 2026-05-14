بو صعب لـ"سبوتنيك": لا ثقة بالتزام إسرائيل دون ضغط أمريكي ولبنان "تسوية صغيرة" في صراع الأقطاب

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الأزمة اللبنانية لم تعد ملفا محليا، بل أضحت جزءا من رقعة شطرنج دولية كبرى تضم أقطابا كروسيا والصين...

وقال بو صعب، خلال جلسة حوارية، اليوم الخميس، في دبي: "المفاوضات المرتقبة في أمريكا قد لا تفضي إلى حلول جذرية لأنها مرتبطة بملفات إقليمية شائكة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أوكرانيا وفنزويلا وصولا إلى إيران، حيث يبرز لبنان كتسوية بسيطة ضمن هذه التفاهمات الكبرى".وأضاف: "المجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال تؤكد أن رهان الالتزام يقع بالكامل على عاتق الراعي الأمريكي، ومدى قدرته على فرض ضغوط حقيقية على نتنياهو لإجباره على وقف العدوان والانسحاب".أما على الصعيد الداخلي، فقد حذر بو صعب من عجز الدولة اللبنانية عن تقديم ضمانات ميدانية في حال انزلاق المنطقة نحو مواجهة مع إيران، مؤكدا أن "قرار السلم والحرب بات يتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية وحتى القرار السياسي المحلي، ليصبح رهينا للحسابات الإقليمية الكبرى، وهو ما أثبتته موجات التصعيد الصاروخي الأخيرة التي انطلقت بمعزل عن قرار الحكومة أو رئاسة الجمهورية".وأضاف: "بمجرد طرح فكرة سحب السلاح اليوم، يبرز التساؤل البديهي من قِبل الحزب حول من سيحرر الأراضي المحتلة ويحمي السيادة في ظل الاستهداف المستمر"، مشددا على أن "الوصول إلى مرحلة يتحول فيها حزب الله إلى حزب سياسي بالكامل، يستوجب إزالة المبررات الميدانية لوجود سلاحه، وذلك عبر ضمانات دولية تمنع أي اعتداءات إسرائيلية مستقبلية".

باسل شرتوح

