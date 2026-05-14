"يونيسف": 59 طفلا بين قتيل وجريح في لبنان خلال أسبوع رغم سريان وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، سقوط ما لا يقل عن 59 طفلا بين قتيل وجريح في لبنان خلال الأسبوع الماضي، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من...

2026-05-14T13:12+0000

وأوضحت المنظمة أن الأيام السبعة الأخيرة شهدت مقتل أو إصابة 59 طفلا على الأقل، بينهم طفلان لقيا حتفهما مع والدتهما، اليوم الخميس، إثر غارة استهدفت سيارتهم.وبحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، سجلت وزارة الصحة منذ بدء الهدنة 23 قتيلا و93 جريحا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 2 آذار/ مارس إلى 200 قتيل و806 جرحى، بمعدل يقارب 14 طفلا يوميا.وأشار إلى أن أكثر من 770 ألف طفل في لبنان يواجهون اضطرابات نفسية تشمل القلق والكوابيس، في ظل تدهور حاد بمؤشرات الصحة النفسية، حيث بلغت نسبة القلق 72% والاكتئاب 62%.ودعت "يونيسف" إلى تحرك عاجل للاستثمار في خدمات الدعم النفسي للأطفال، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لضمان تثبيت الهدنة وحماية المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تواصل توسيع خدماتها الإنسانية رغم محدودية الموارد مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

