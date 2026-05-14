الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 8 بلدات في البقاع وجنوبي لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان 8 بلدات في البقاع وجنوبي لبنان. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية لبايا، سحمر، تفاحتا، كفرملكي، يحمر (البقاع)، عين التينة، حومين الفوقا، مزرعة سيناي".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره.ودعا البيان السكان إلى "مغادرة منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة"، محذرًا من أن "التواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية يعرّض حياتهم لخطر مباشر"، على حد قوله.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدًا أنه قضى على "مسلحين"، قال إنهم "شكلوا تهديدًا لقواته"، مضيفًا في بيان له، أن "الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" سقطت قرب جنوده"، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.في المقابل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني، أن "حزب الله" نفذ أول أمس الثلاثاء، الهجوم الأقوى والأوسع من نوعه باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف في شمال إسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص، وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

