مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، لترتفع حصيلة القتلى، الأربعاء، إلى 22... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T21:50+0000

وأوضح البيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عربصاليم، قضاء النبطية (جنوب)، أدت إلى 6 شهداء، من بينهم 3 أطفال وسيدتان"، كما أدت غارتان على بلدتي حاروف ورومين في قضاء النبطية "إلى استشهاد طفل" و"3 شهداء من بينهم طفلان" تواليًا.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدًا أنه قضى على "مسلحين"، قال إنهم "شكلوا تهديدًا لقواته"، مضيفًا في بيان له، أن "الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" سقطت قرب جنوده"، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.في المقابل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني، أن "حزب الله" نفذ أمس الثلاثاء، الهجوم الأقوى والأوسع من نوعه باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف في شمال إسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص، وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

