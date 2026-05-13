مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، لترتفع حصيلة القتلى، الأربعاء، إلى 22... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
21:50 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 13.05.2026)
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، لترتفع حصيلة القتلى، الأربعاء، إلى 22 على الأقل.
وأوضح البيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عربصاليم، قضاء النبطية (جنوب)، أدت إلى 6 شهداء، من بينهم 3 أطفال وسيدتان"، كما أدت غارتان على بلدتي حاروف ورومين في قضاء النبطية "إلى استشهاد طفل" و"3 شهداء من بينهم طفلان" تواليًا.
مركبات عسكرية وجنود إسرائيليون في قرية بجنوب لبنان، 23 نيسان/ أبريل 2026
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 بلدت جنوبي لبنان
12:37 GMT
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدًا أنه قضى على "مسلحين"، قال إنهم "شكلوا تهديدًا لقواته"، مضيفًا في بيان له، أن "الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" سقطت قرب جنوده"، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.
في المقابل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني، أن "حزب الله" نفذ أمس الثلاثاء، الهجوم الأقوى والأوسع من نوعه باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف في شمال إسرائيل.
وبحسب المصدر، أسفر الهجوم عن إصابة جنديين إسرائيليين واشتعال النيران في أحد المواقع المستهدفة، فيما أطلق الحزب دفعات إضافية من الطائرات المسيَّرة بعد نحو ساعة باتجاه الهدف ذاته ضمن هجوم منسّق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان
11 مايو, 17:44 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص، وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.
