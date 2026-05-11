رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أن "لبنان يركز حالياً على وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن بيروت منفتحة على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد...
2026-05-11T17:44+0000
وقال سلام، في مقابلة صحفية، إن "الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على 68 موقعاً في جنوب لبنان"، موضحاً أنه "قبل الحرب الأخيرة لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل".وأشار إلى أن "المفاوضات الجارية تتضمن مطالبة لبنان بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي"، مؤكدا أن بلاده لم تختر الحرب، بل تم جرّها إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
