الصحة اللبنانية: 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان الجمعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل عشرة أشخاص، الجمعة، جراء ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم طفلان وثلاث نساء. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T21:48+0000
وكانت الوزارة قد أشارت إلى مقتل مسعف من الهيئة الصحية التابعة لـ"حزب الله" في ضربة بجنوب لبنان.ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات عدة مع سقوط قتلى وجرحى.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن يحدث في لبنان، وما يريد الجميع رؤيته، هو أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
