قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
شهد جنوب لبنان، فجر اليوم الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات عدة في منطقتي النبطية... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصارية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.وفي النبطية، أفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجرًا سيارة من نوع "بيك آب" على طريق حبوش قرب مبنى "النافعة"، ما أدى إلى سقوط قتيلين.كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية شاحنة مخصصة لنقل السيارات قرب محطة "صفا" على طريق ميفدون، حيث أُفيد بسقوط قتيل جراء الغارة.بالتزامن، تعرضت بلدات حبوش ودير الزهراني والكفور، قرابة الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، لقصف مدفعي عنيف ومركّز، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأُصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، جراء اصطدام طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان".وأضاف: "تمّ إجلاء الجنود لتلقّي العلاج في أحد المستشفيات، وتمّ إبلاغ عائلاتهم".وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
05:48 GMT 07.05.2026
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
شهد جنوب لبنان، فجر اليوم الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات عدة في منطقتي النبطية والزهراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصارية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي النبطية، أفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجرًا سيارة من نوع "بيك آب" على طريق حبوش قرب مبنى "النافعة"، ما أدى إلى سقوط قتيلين.
كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية شاحنة مخصصة لنقل السيارات قرب محطة "صفا" على طريق ميفدون، حيث أُفيد بسقوط قتيل جراء الغارة.
بالتزامن، تعرضت بلدات حبوش ودير الزهراني والكفور، قرابة الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، لقصف مدفعي عنيف ومركّز، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إصابة جندي من قواته بجروح خطيرة و3 آخرين بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، في هجوم شنّته طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأُصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، جراء اصطدام طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان".
وأضاف: "تمّ إجلاء الجنود لتلقّي العلاج في أحد المستشفيات، وتمّ إبلاغ عائلاتهم".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.
وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".
وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
