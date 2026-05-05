سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن أولوية بلاده خلال الحرب تتمثل في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي على مختلف الجبهات. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة السابعة عن سموتريتش، قوله إنه "لا يهتم بعدد القتلى في صفوف الأعداء، بقدر ما يركز على تحقيق مكاسب ميدانية عبر توسيع السيطرة على الأراضي"، معتبراً أن ذلك هو العامل الأهم في الصراع.وفي تعليقه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار إلى وجود خلافات حادة بينهما، مضيفاً أنه يرى أن الحرب يجب أن تنتهي بإحداث تغييرات في حدود إسرائيل، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، إضافة إلى الضفة الغربية.كما أبدى سموتريتش، رأيه بأن الجيش الإسرائيلي كان ينبغي أن يسيطر على مناطق أوسع في لبنان، معتبراً أن الخصوم لا يركزون على عدد الضربات أو الخسائر البشرية، بل على مسألة فقدان الأراضي.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب عام 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بـ"سياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق".واحتلت إسرائيل، في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.

