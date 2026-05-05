وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله" يمثل تهديدا مشتركا لأمن إسرائيل وسيادة لبنان ومستقبله
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في برلين، اليوم الثلاثاء، وبحث معه العلاقات الثنائية وملف الحرب على إيران. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T15:38+0000
15:21 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 15:38 GMT 05.05.2026)
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في برلين، اليوم الثلاثاء، وبحث معه العلاقات الثنائية وملف الحرب على إيران.
ونقلت وزارة الخارجية عن جدعون ساعر على موقعها الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "طور النظام العالمي والعالم الحر وأوروبا عموما يواجهون تحديات جسيمة.. وسيكون من الصعب للغاية مواجهتها دون شراكات قوية وفعّالة".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه "بإمكان إسرائيل وألمانيا أن تُسهما معا في ازدهار ونجاح كل منهما في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".
وقال جدعون ساعر "حزب الله" يمثل تهديدا مشتركا لأمن إسرائيل ولسيادة لبنان ومستقبله".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار
بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل
، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.