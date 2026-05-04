رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/رئيس-وزراء-لبنان-وقف-إطلاق-النار-لم-ينفذ-بالكامل-وقرار-حصر-السلاح-لا-رجعة-فيه-1113110540.html
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة بشكل كامل على العاصمة بيروت"، مشددًا على أن حوادث إطلاق... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T14:46+0000
2026-05-04T14:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127098_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b0c483a73594ea1b5db951f1b5f8cd93.jpg
وأوضح سلام، في مؤتمر صحفي، أن "هناك توجهًا واضحًا لتشديد الإجراءات الأمنية بهدف فرض سلطة الدولة على كامل بيروت، والعمل على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط"، مؤكدًا أن هذا المسار لا رجعة فيه، حتى لو استغرق تطبيقه أسابيع أو أشهر.وأشار إلى أن "التدابير المتخذة تهدف إلى ردع كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، مع التأكيد على أن المطلوب ليس إدخال الجيش في مواجهة مع أي طرف داخلي".وفي سياق آخر، شدد سلام على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والالتزام به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل حتى الآن.وفيما يخص المسار التفاوضي، أوضح أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات التي عقدت في واشنطن تأتي في إطار التحضير والتمهيد لها، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعكس مواقف الأطراف المشاركة خلال تلك الاجتماعات.وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أنه مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي يؤدي لإيقاف العدوان، مؤكداً أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر.وأوضح قاسم، في كلمة مسجلة له: "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولبنان المعتدى عليه هو الذي يحتاج إلى ضمانات".وأشار قاسم إلى أنه "مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي أبقى قدرات لبنان، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني".وذكر قاسم أن "الجيش اللبناني انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقاً للاتفاق... ويسأل بعضهم من أين أتى السلاح؟ لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، وقد رأى الجميع إتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان".وأفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على شنّ بلدات برج قلاويه، قلاوية، زوطر الشرقية، قانا، دبعال، شحور، برعشيت، مستهدفاً بنى تحتية وأحياء سكنية".من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات عدة له، عن استهداف "تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآليات ومواقع عسكرية تابعة له في عدد من البلدات جنوبي لبنان".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260504/بري-نرفض-التفاوض-مع-إسرائيل-قبل-وقف-الحرب-في-لبنان-1113103103.html
https://sarabic.ae/20260503/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-سلسلة-هجمات-استهدفت-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1113084764.html
https://sarabic.ae/20260430/صرخة-من-قلب-الركام-بلديات-جنوب-لبنان-تستنكر-التدمير-الممنهج-وصمت-الحكومة-صور-وفيديو-1113013854.html
https://sarabic.ae/20260429/ترامب-يدعو-نتنياهو-إلى-الاقتصار-على-ضربات-محددة-في-لبنان-1112983896.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127098_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_3c172adc38effc49fdf58f5e99b04e86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه

14:46 GMT 04.05.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayرئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة بشكل كامل على العاصمة بيروت"، مشددًا على أن حوادث إطلاق النار التي وقعت مؤخرًا غير مقبولة وتحمل تداعيات خطيرة.
وأوضح سلام، في مؤتمر صحفي، أن "هناك توجهًا واضحًا لتشديد الإجراءات الأمنية بهدف فرض سلطة الدولة على كامل بيروت، والعمل على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط"، مؤكدًا أن هذا المسار لا رجعة فيه، حتى لو استغرق تطبيقه أسابيع أو أشهر.
وأشار إلى أن "التدابير المتخذة تهدف إلى ردع كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، مع التأكيد على أن المطلوب ليس إدخال الجيش في مواجهة مع أي طرف داخلي".
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
بري: نرفض التفاوض مع إسرائيل قبل وقف الحرب في لبنان
13:07 GMT
وفي سياق آخر، شدد سلام على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والالتزام به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل حتى الآن.
وفيما يخص المسار التفاوضي، أوضح أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات التي عقدت في واشنطن تأتي في إطار التحضير والتمهيد لها، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعكس مواقف الأطراف المشاركة خلال تلك الاجتماعات.
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أنه مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي يؤدي لإيقاف العدوان، مؤكداً أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر.
وأوضح قاسم، في كلمة مسجلة له: "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولبنان المعتدى عليه هو الذي يحتاج إلى ضمانات".
يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
"حزب الله" يعلن تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
أمس, 18:09 GMT
وأشار قاسم إلى أنه "مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي أبقى قدرات لبنان، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني".
وذكر قاسم أن "الجيش اللبناني انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقاً للاتفاق... ويسأل بعضهم من أين أتى السلاح؟ لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، وقد رأى الجميع إتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان".

وأكد أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة إسرائيلية، وقال: "خيارنا الحصري باسترجاع أرضنا وتحريرها وعدم الاستسلام".

وأفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على شنّ بلدات برج قلاويه، قلاوية، زوطر الشرقية، قانا، دبعال، شحور، برعشيت، مستهدفاً بنى تحتية وأحياء سكنية".
من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات عدة له، عن استهداف "تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآليات ومواقع عسكرية تابعة له في عدد من البلدات جنوبي لبنان".
صرخة من قلب الركام.. بلديات جنوب لبنان تستنكر التدمير الممنهج وصمت الحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
صرخة من قلب الركام.. بلديات جنوب لبنان تستنكر "التدمير الممنهج" وصمت الحكومة.. صور وفيديو
30 أبريل, 16:55 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.

وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
ترامب يدعو نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة في لبنان
29 أبريل, 23:59 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала