https://sarabic.ae/20260504/رئيس-وزراء-لبنان-وقف-إطلاق-النار-لم-ينفذ-بالكامل-وقرار-حصر-السلاح-لا-رجعة-فيه-1113110540.html
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة بشكل كامل على العاصمة بيروت"، مشددًا على أن حوادث إطلاق... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T14:46+0000
2026-05-04T14:46+0000
2026-05-04T14:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127098_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b0c483a73594ea1b5db951f1b5f8cd93.jpg
وأوضح سلام، في مؤتمر صحفي، أن "هناك توجهًا واضحًا لتشديد الإجراءات الأمنية بهدف فرض سلطة الدولة على كامل بيروت، والعمل على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط"، مؤكدًا أن هذا المسار لا رجعة فيه، حتى لو استغرق تطبيقه أسابيع أو أشهر.وأشار إلى أن "التدابير المتخذة تهدف إلى ردع كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، مع التأكيد على أن المطلوب ليس إدخال الجيش في مواجهة مع أي طرف داخلي".وفي سياق آخر، شدد سلام على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والالتزام به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل حتى الآن.وفيما يخص المسار التفاوضي، أوضح أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات التي عقدت في واشنطن تأتي في إطار التحضير والتمهيد لها، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعكس مواقف الأطراف المشاركة خلال تلك الاجتماعات.وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أنه مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي يؤدي لإيقاف العدوان، مؤكداً أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر.وأوضح قاسم، في كلمة مسجلة له: "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولبنان المعتدى عليه هو الذي يحتاج إلى ضمانات".وأشار قاسم إلى أنه "مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي أبقى قدرات لبنان، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني".وذكر قاسم أن "الجيش اللبناني انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقاً للاتفاق... ويسأل بعضهم من أين أتى السلاح؟ لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، وقد رأى الجميع إتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان".وأفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على شنّ بلدات برج قلاويه، قلاوية، زوطر الشرقية، قانا، دبعال، شحور، برعشيت، مستهدفاً بنى تحتية وأحياء سكنية".من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات عدة له، عن استهداف "تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآليات ومواقع عسكرية تابعة له في عدد من البلدات جنوبي لبنان".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260504/بري-نرفض-التفاوض-مع-إسرائيل-قبل-وقف-الحرب-في-لبنان-1113103103.html
https://sarabic.ae/20260503/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-سلسلة-هجمات-استهدفت-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1113084764.html
https://sarabic.ae/20260430/صرخة-من-قلب-الركام-بلديات-جنوب-لبنان-تستنكر-التدمير-الممنهج-وصمت-الحكومة-صور-وفيديو-1113013854.html
https://sarabic.ae/20260429/ترامب-يدعو-نتنياهو-إلى-الاقتصار-على-ضربات-محددة-في-لبنان-1112983896.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127098_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_3c172adc38effc49fdf58f5e99b04e86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس وزراء لبنان: وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل وقرار حصر السلاح لا رجعة فيه
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة بشكل كامل على العاصمة بيروت"، مشددًا على أن حوادث إطلاق النار التي وقعت مؤخرًا غير مقبولة وتحمل تداعيات خطيرة.
وأوضح سلام، في مؤتمر صحفي، أن "هناك توجهًا واضحًا لتشديد الإجراءات الأمنية بهدف فرض سلطة الدولة على كامل بيروت، والعمل على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط"، مؤكدًا أن هذا المسار لا رجعة فيه، حتى لو استغرق تطبيقه أسابيع أو أشهر.
وأشار إلى أن "التدابير المتخذة تهدف إلى ردع كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، مع التأكيد على أن المطلوب ليس إدخال الجيش في مواجهة مع أي طرف داخلي".
وفي سياق آخر، شدد سلام على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، والعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والالتزام به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل حتى الآن.
وفيما يخص المسار التفاوضي، أوضح أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات التي عقدت في واشنطن تأتي في إطار التحضير والتمهيد لها، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعكس مواقف الأطراف المشاركة خلال تلك الاجتماعات.
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أنه مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي يؤدي لإيقاف العدوان، مؤكداً أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان
بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر.
وأوضح قاسم، في كلمة مسجلة له: "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولبنان المعتدى عليه هو الذي يحتاج إلى ضمانات".
وأشار قاسم إلى أنه "مع الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر الذي أبقى قدرات لبنان، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني".
وذكر قاسم أن "الجيش اللبناني انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقاً للاتفاق... ويسأل بعضهم من أين أتى السلاح؟ لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، وقد رأى الجميع إتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان".
وأكد أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة إسرائيلية، وقال: "خيارنا الحصري باسترجاع أرضنا وتحريرها وعدم الاستسلام".
وأفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على شنّ بلدات برج قلاويه، قلاوية، زوطر الشرقية، قانا، دبعال، شحور، برعشيت، مستهدفاً بنى تحتية وأحياء سكنية".
من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات عدة له، عن استهداف "تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآليات ومواقع عسكرية تابعة له في عدد من البلدات جنوبي لبنان".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.