بري: نرفض التفاوض مع إسرائيل قبل وقف الحرب في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، بأنه "لا يمكن الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان، رغم الإعلان... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بري، في تصريحات لصحيفة "النهار" نقلها مكتبه ضمن موجز رسمي: إن "الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لوقف الحرب بشكل كامل قبل الشروع في أي مسار سياسي".كما شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، على "رفضه إجراء أي مفاوضات ما لم تتوافر ضمانات واضحة تلتزم بموجبها إسرائيل بوقف هجماتها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض. ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد. وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

