"حزب الله" يعلن تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T18:09+0000
وأوضح الحزب، في بيان له، أن مقاتليه "قصفوا بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث"، مشيرًا إلى "تحقيق إصابات مباشرة في الموقع المستهدف".
وأضاف أن "هجومًا صاروخيًا استهدف مقرًا قياديًا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في البلدة نفسها".
وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا عاجلا لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان، دعاهم من خلاله إلى "الإخلاء الفوري"، تمهيدًا لشن ضربات على تلك المناطق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين
.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار
مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله"
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.