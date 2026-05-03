"حزب الله" يعلن تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. 03.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الحزب، في بيان له، أن مقاتليه "قصفوا بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث"، مشيرًا إلى "تحقيق إصابات مباشرة في الموقع المستهدف".وأضاف أن "هجومًا صاروخيًا استهدف مقرًا قياديًا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في البلدة نفسها".وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا عاجلا لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان، دعاهم من خلاله إلى "الإخلاء الفوري"، تمهيدًا لشن ضربات على تلك المناطق.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

