https://sarabic.ae/20260503/إعلام-مقتل-عامل-مصري-واثنين-سوريين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوبي-لبنان-1113076717.html

إعلام: مقتل عامل مصري واثنين سوريين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

إعلام: مقتل عامل مصري واثنين سوريين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المعلية في منطقة جنوب صور جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل ثلاثة عمال، بينهم مصري وسوريان. 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T12:29+0000

2026-05-03T12:29+0000

2026-05-03T12:29+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن فرق الصليب الأحمر، بمساندة الجيش اللبناني، عملت على انتشال الجثامين من موقع الغارة.وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا عاجلا لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان، دعاهم إلى "الإخلاء الفوري"، تمهيدًا لشن ضربات على تلك المناطق.ودعا البيان السكان إلى "مغادرة منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه دمّر خلال 24 ساعة، أكثر من 40 هدفا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وفق تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

https://sarabic.ae/20260503/الجيش-الإسرائيلي-يشن-أكثر-من-50-غارة-جوية-على-جنوب-لبنان-خلال-24-ساعة-1113070771.html

https://sarabic.ae/20260502/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-أجزاء-من-دير-كاثوليكي-جنوبي-لبنان-1113069890.html

https://sarabic.ae/20260501/بينيت-محذرا-تحول-الجنود-الإسرائيليين-في-لبنان-من-صيادين-إلى-فرائس-بسبب-قيادة-نتنياهو-1113040012.html

لبنان

أخبار لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار حزب الله