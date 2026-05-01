بينيت محذرا: تحول الجنود الإسرائيليين في لبنان من "صيادين" إلى "فرائس" بسبب قيادة نتنياهو
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تصاعد تهديد الطائرات المسيّرة، التي... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260501/استطلاع-رأي-إسرائيلي-بينيت-وآيزنكوت-يتفوقان-على-نتنياهو-لرئاسة-الحكومة-1113032934.html
https://sarabic.ae/20260429/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-انتهاك-إضافي-من-حزب-الله-لتفاهمات-وقف-إطلاق-النار-1112967186.html
14:34 GMT 01.05.2026
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تصاعد تهديد الطائرات المسيّرة، التي تواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرًا أن "القيود المفروضة على الجنود تجعلهم يتحولون من صيادين إلى فرائس"، وفق تعبيره.
وأوضح بينيت عبر منصة "إكس"، أن "القيود الصارمة على أوامر إطلاق النار، خاصة بعد وقف إطلاق النار، تعيق تحركات القوات ميدانيًا"، مشيرًا إلى أن عناصر "حزب الله" اللبناني، "تستغل هذه القيود لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة من مواقع لا يُسمح للجيش باستهدافها".
وشدد نفتالي بينيت، أن "حماية الجنود والمواطنين يجب أن تبقى أولوية، حتى في ظل الضغوط الدولية".

وكتب بينيت: "من واقع المحادثات والاجتماعات التي أجريتها مع القادة والمقاتلين، خلال الأيام القليلة الماضية، إليكم الوضع على أرض الواقع: بسبب القيود الشديدة المفروضة من القيادة السياسية، يقاتل الجيش الإسرائيلي في وضع لا يُحسد عليه، إذ يتمركز "حزب الله" اللبناني في أماكن يعلمون أن الجيش الإسرائيلي ممنوع من مهاجمتها، ويشنون منها هجمات وعبر طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قواتنا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 40 هدفا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوبي لبنان، على حد قوله.
ونشر الجيش بيانا له، أوضح من خلاله أن تلك الأهداف بما في ذلك مقرات "يزعم أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون فيها، إلى جانب مبان عسكرية".
يأتي هذا التطور، فيما دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الخميس، إلى "ممارسة الضغط" على إسرائيل من أجل الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ووقف استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية والصحية والإغاثية.
استطلاع رأي إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتفوقان على نتنياهو لرئاسة الحكومة
12:32 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.

وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار ضدها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة" جنوبي البلاد.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق الصواريخ من لبنان انتهاك إضافي من "حزب الله" لتفاهمات وقف إطلاق النار
29 أبريل, 12:55 GMT
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.

وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرقي لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.
