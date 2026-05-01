بينيت محذرا: تحول الجنود الإسرائيليين في لبنان من "صيادين" إلى "فرائس" بسبب قيادة نتنياهو

2026-05-01, سبوتنيك عربي

2026-05-01T14:34+0000

وأوضح بينيت عبر منصة "إكس"، أن "القيود الصارمة على أوامر إطلاق النار، خاصة بعد وقف إطلاق النار، تعيق تحركات القوات ميدانيًا"، مشيرًا إلى أن عناصر "حزب الله" اللبناني، "تستغل هذه القيود لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة من مواقع لا يُسمح للجيش باستهدافها".وشدد نفتالي بينيت، أن "حماية الجنود والمواطنين يجب أن تبقى أولوية، حتى في ظل الضغوط الدولية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 40 هدفا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوبي لبنان، على حد قوله.يأتي هذا التطور، فيما دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الخميس، إلى "ممارسة الضغط" على إسرائيل من أجل الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ووقف استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية والصحية والإغاثية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار ضدها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة" جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

