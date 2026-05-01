https://sarabic.ae/20260501/استطلاع-رأي-إسرائيلي-بينيت-وآيزنكوت-يتفوقان-على-نتنياهو-لرئاسة-الحكومة-1113032934.html

استطلاع رأي إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتفوقان على نتنياهو لرئاسة الحكومة

استطلاع رأي إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتفوقان على نتنياهو لرئاسة الحكومة

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ورئيس هيئة أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، يتفوقان على رئيس الوزراء...

2026-05-01T12:32+0000

2026-05-01T12:32+0000

2026-05-01T12:32+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112851481_0:0:1543:867_1920x0_80_0_0_0ba8d987b71fe122001d51d7393417c5.jpg

وأفادت صحيفة "معاريف"، ظهر اليوم الجمعة، بأن هذا الاستطلاع جاء بعد أيام من إعلان ائتلاف حزبي أو مشاركة بين حزب "بينيت 2026" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، جاء تحت اسم حزب "بيحاد" أو "معا" باللغة العربية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأظهر الاستطلاع للرأي أن 46 % من الإسرائيليين أن زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 41 % لنتنياهو، وأن 44 % يعتقدون أن الجنرال آيزنكوت هو الأنسب للمنصب، مقابل 42 % لنتنياهو.وبيَّن الاستطلاع أن حزب "معا" أصبح الأكبر في إسرائيل بحصوله على 28 مقعدا، يليه حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يحصل على 26 مقعدا فقط.وذكر أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 60 مقعدا بناء على نتائج الاستطلاع للرأي الذي أجري على ما يزيد عن 505 شخصا، في كشف أن معسكر نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا فقط، و10 مقاعد للنواب العرب.وكان لابيد وبينيت قد تعاونا سابقًا في تشكيل حكومة ائتلافية عام 2021، لكنها لم تستمر طويلًا، إذ انهارت في نهاية 2022، ما مهد الطريق لعودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت يعد من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو في الانتخابات المرتقبة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول شهر أكتوبر المقبل، في وقت يستعد فيه نتنياهو لخوضها عبر حزب "الليكود" سعيًا لتمديد فترة حكمه.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار العالم الآن, الأخبار