استطلاع رأي إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتفوقان على نتنياهو لرئاسة الحكومة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ورئيس هيئة أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، يتفوقان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة في حال إجراء أي انتخابات.
وأفادت صحيفة "معاريف"، ظهر اليوم الجمعة، بأن هذا الاستطلاع جاء بعد أيام من إعلان ائتلاف حزبي أو مشاركة بين حزب "بينيت 2026" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، جاء تحت اسم حزب "بيحاد" أو "معا" باللغة العربية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأظهر الاستطلاع للرأي أن 46 % من الإسرائيليين أن زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 41 % لنتنياهو، وأن 44 % يعتقدون أن الجنرال آيزنكوت هو الأنسب للمنصب، مقابل 42 % لنتنياهو.
وبيَّن الاستطلاع أن حزب "معا" أصبح الأكبر في إسرائيل بحصوله على 28 مقعدا، يليه حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يحصل على 26 مقعدا فقط.
وذكر أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 60 مقعدا بناء على نتائج الاستطلاع للرأي الذي أجري على ما يزيد عن 505 شخصا، في كشف أن معسكر نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا فقط، و10 مقاعد للنواب العرب.
وكان لابيد وبينيت قد تعاونا سابقًا في تشكيل حكومة ائتلافية عام 2021، لكنها لم تستمر طويلًا، إذ انهارت في نهاية 2022، ما مهد الطريق لعودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت يعد من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو في الانتخابات المرتقبة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول شهر أكتوبر المقبل، في وقت يستعد فيه نتنياهو لخوضها عبر حزب "الليكود" سعيًا لتمديد فترة حكمه.
