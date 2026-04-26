لابيد وبينيت يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
لابيد وبينيت يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، توحيد جهوده مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن تحالف مشترك يهدف إلى إنهاء... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح لابيد، خلال مؤتمر صحفي جمعه ببينيت، أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار لإصلاح الدولة، مشيرًا إلى دمج حزب "يش عتيد" مع التيار السياسي الذي يقوده بينيت ضمن كيان واحد برئاسته.وأكد لابيد أن هذا التحالف يأتي بتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية، مضيفًا أنه سيدعم بينيت في تنفيذ إصلاحات واسعة، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير في توجهاتها الحالية.وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت يعد من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو في الانتخابات المرتقبة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت يستعد فيه نتنياهو لخوضها عبر حزب "الليكود" سعيًا لتمديد فترة حكمه.
أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، توحيد جهوده مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن تحالف مشترك يهدف إلى إنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح لابيد، خلال مؤتمر صحفي جمعه ببينيت، أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار لإصلاح الدولة، مشيرًا إلى دمج حزب "يش عتيد" مع التيار السياسي الذي يقوده بينيت ضمن كيان واحد برئاسته.
وأكد لابيد أن هذا التحالف يأتي بتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية، مضيفًا أنه سيدعم بينيت في تنفيذ إصلاحات واسعة، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير في توجهاتها الحالية.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
استطلاع رأي إسرائيلي: معسكر الائتلاف يحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن
17 أكتوبر 2025, 09:38 GMT
من جانبه، أشار بينيت إلى أن التحالف الجديد يسعى لإجراء تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، من بينها تحديد مدة بقاء رئيس الحكومة بثماني سنوات كحد أقصى.

وكان لابيد وبينيت قد تعاونا سابقًا في تشكيل حكومة ائتلافية عام 2021، لكنها لم تستمر طويلًا، إذ انهارت في نهاية 2022، ما مهد الطريق لعودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت يعد من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو في الانتخابات المرتقبة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت يستعد فيه نتنياهو لخوضها عبر حزب "الليكود" سعيًا لتمديد فترة حكمه.
