الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/الجيش-الإسرائيلي-يشن-أكثر-من-50-غارة-جوية-على-جنوب-لبنان-خلال-24-ساعة-1113070771.html
الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة، مستهدفًا عشرات البلدات في مختلف القطاعات. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T01:54+0000
2026-05-03T01:54+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 50 غارة جوية بالطيران الحربي والمسيّر على أكثر من 40 بلدة في جنوب لبنان بالقطاع الشرقي والأوسط والغربي منذ صباح الأمس السبت حتى صباح اليوم الأحد".وأكد أن مدفعية الجيش الإسرائيلي "استهدفت بلدات مجدلزون، والمنصوري، وتولين، وقبريخا، وفرون، والغندورية، وشوكين، وياطر، وكفرا، وميفدون، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية، وأرنون، ويحمر الشقيف، والجبل الأحمر-حاروف، وكفرشوبا، وكونين" في جنوب لبنان.وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس السبت، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/مارس حتى 2 أيار/مايو تسببت بمقتل 2659 شخصًا وإصابة 8183 آخرين".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتبارًا من منتصف ليل 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بوقف إطلاق النار، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين الجانبين، فإنهما يواصلان تبادل الهجمات بين الحين والآخر.وكان "حزب الله" قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في الجنوب، مؤكدة بدء عملية عسكرية جديدة.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260502/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-أجزاء-من-دير-كاثوليكي-جنوبي-لبنان-1113069890.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_0e18b3954c2f610f099d96eb61c0d164.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة

01:54 GMT 03.05.2026
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© REUTERS Gil Eliyahu
تابعنا عبر
حصري
نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 غارة جوية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة، مستهدفًا عشرات البلدات في مختلف القطاعات.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 50 غارة جوية بالطيران الحربي والمسيّر على أكثر من 40 بلدة في جنوب لبنان بالقطاع الشرقي والأوسط والغربي منذ صباح الأمس السبت حتى صباح اليوم الأحد".
وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت بلدات عدشيت، وكونين، وشوكين، وقلاويه، ودير سريان، واللويزة، وحاروف، وزوطر الغربية، ومجدلزون، وحبوش، والغندورية، ويحمر الشقيف، وعبا، وكفرجوز، وبين ياطر وكفرا، والسماعية، والدوير، وصفد البطيخ، وفرون، والمجادل-سلعا، ودير الزهراني، والجميجمة، وزبدين، والمنصوري، وياطر، وبلاط، ووادي برغز، ومرتفعات الجبور، وبصليا، وشقرا، ومجدل سلم، وبين الصوانة وخربة سلم، وكفرا، وميفدون، والنبطية، وزوطر الشرقية، وقاقعية الجسر، والشعيتية، والسماعية، ودير قانون رأس العين، والشهابية، وصديقين".
وأكد أن مدفعية الجيش الإسرائيلي "استهدفت بلدات مجدلزون، والمنصوري، وتولين، وقبريخا، وفرون، والغندورية، وشوكين، وياطر، وكفرا، وميفدون، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية، وأرنون، ويحمر الشقيف، والجبل الأحمر-حاروف، وكفرشوبا، وكونين" في جنوب لبنان.
ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عددًا من التفجيرات في خمس بلدات بجنوب لبنان، حيث فجّر وأحرق منازل في ميس الجبل، وبليدا، وحانين، وبنت جبيل، والخيام.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس السبت، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/مارس حتى 2 أيار/مايو تسببت بمقتل 2659 شخصًا وإصابة 8183 آخرين".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في خمسة بيانات، استهداف عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتبارًا من منتصف ليل 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
الجيش الإسرائيلي يهدم ديرا كاثوليكيا جنوبي لبنان
أمس, 20:28 GMT
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بوقف إطلاق النار، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين الجانبين، فإنهما يواصلان تبادل الهجمات بين الحين والآخر.
وكان "حزب الله" قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في الجنوب، مؤكدة بدء عملية عسكرية جديدة.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала