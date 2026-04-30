صرخة من قلب الركام.. بلديات جنوب لبنان تستنكر "التدمير الممنهج" وصمت الحكومة.. صور وفيديو

نفّذ العشرات من رؤساء بلديات وأعضاء ومخاتير بلدات جنوب لبنان، وقفة في ساحة الشهداء، بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك استنكارًا وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية وما... 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T16:55+0000

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لـ"سبوتنيك": "بيان رئيس مجلس النواب يوم أمس قطع الطريق على كل الذين كانوا يحاولون أن يقولوا إنه مطلع أو موافق أو إلى آخره، أعلن موقفه بكل وضوح".وتابع: "الحكومة اللبنانية اليوم مطالبة بموقف واضح، والسلطة اللبنانية مطالبة بموقف واضح أمام تغطية دونالد ترامب الصديق لانتهاكات العدو، وأمام ادعاءات نتنياهو أن ما يجري هو بموافقة الدولة اللبنانية"، وأردف: "نحن لا نفاوض العدو الإسرائيلي لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، نحن كحزب الله، ما نوافق عليه هو أن تتم مفاوضة العدو الصهيوني بشكل غير مباشر من قبل الدولة اللبنانية". وأضافت: "لا توجد في الحقيقة محاسبة ولا متابعة، لكن الأهم أن يبقى صوتنا عاليًا لإظهار هذه الحقائق وما ترتكبه إسرائيل بشكل ممنهج ومنظم من إبادة لكل أشكال الحياة"، مطالبة بـ"توثيق هذه الارتكابات وتقديمها إلى المحاكمة الدولية والمطالبة بتعويضات".من جهته، قال رئيس بلدية الخيام عباس يوسف علي: "نتمنى أن تتراجع رئاسة الجمهورية عن هذا القرار بالتفاوض المباشر المذل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أن شبابنا الذين يقاتلون في القرى على الحافة الأمامية ليسوا مغامرين وليسوا خارجين عن القانون كما وُصفوا، بل هم لبنانيون يقاتلون ويدافعون عن لبنان وأرضه، وكل لبنان وليس فقط الجنوب".من جهته، قال عضو بلدية عيناثا الدكتور يوسف بسام: "نوجه خطابنا إلى الداخل، إلى السلطة اللبنانية، صدر بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن لبنان موافق، والمطلوب من السلطة أن توضح، نحن لا نتهم السلطة، لكننا كمواطنين لبنانيين معنا إخراجات قيد منذ أكثر من عشر سنوات، ومتمسكون بهذه الأرض، وندفع الضرائب ونشارك في الانتخابات البلدية".وأضاف: "المطلوب أن تقول الدولة موقفها بوضوح: هل هي موافقة أم لا؟ فخامة رئيس الجمهورية يقول إن ترامب صديقي، والصديق وقت الضيق، فليتصل بصديقه ترامب ويطلب منه وقف تدمير القرى"، مشيرًا إلى أن "اليوم في بلدة عيناثا دُمرت المدرسة الرسمية، وأمس في بنت جبيل دُمرت المهنية التي بُنيت منذ الستينات"، معتبرًا أن "الحقد لا يطال فقط البشر والحجر، بل يطال أيضًا العلم والثقافة وتربية الأجيال".وتابع: "المجتمع الدولي وهيئة الأمم ومحكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان كلها منظمات واهية أسسها الكبار على مقاسهم للضغط على الشعوب الضعيفة، ونحن نناشد كل الأحرار في العالم اتخاذ موقف صلب تجاه هذا العدو الهمجي والرئيس المجنون ترامب الذي يقود العالم نحو الجرائم والدمار".

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

