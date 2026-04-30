صرخة من قلب الركام.. بلديات جنوب لبنان تستنكر "التدمير الممنهج" وصمت الحكومة.. صور وفيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
صرخة من قلب الركام.. بلديات جنوب لبنان تستنكر "التدمير الممنهج" وصمت الحكومة.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
نفّذ العشرات من رؤساء بلديات وأعضاء ومخاتير بلدات جنوب لبنان، وقفة في ساحة الشهداء، بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك استنكارًا وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية وما... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
نفّذ العشرات من رؤساء بلديات وأعضاء ومخاتير بلدات جنوب لبنان، وقفة في ساحة الشهداء، بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك استنكارًا وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية وما تقوم به من تفجير وجرف وتخريب في القرى التي احتلتها، بمشاركة عدد من النواب في البرلمان اللبناني.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لـ"سبوتنيك": "بيان رئيس مجلس النواب يوم أمس قطع الطريق على كل الذين كانوا يحاولون أن يقولوا إنه مطلع أو موافق أو إلى آخره، أعلن موقفه بكل وضوح".
وأضاف: "نحن نكرر ونشدد أننا اليوم في اعتصام لبلديات القرى التي تتعرض للهدم والتدمير الممنهج من العدو الصهيوني، تحت مرأى الحكومة اللبنانية التي لم تعلن موقفًا مما قاله نتنياهو، هل هي موافقة؟ هل هي عاجزة؟ هل هي غير موافقة؟ لم تعلن الحكومة أي موقف من انتهاكات العدو بوقف إطلاق النار سواء بالتدمير أو بالقتل أو بالعدوان".
وتابع: "الحكومة اللبنانية اليوم مطالبة بموقف واضح، والسلطة اللبنانية مطالبة بموقف واضح أمام تغطية دونالد ترامب الصديق لانتهاكات العدو، وأمام ادعاءات نتنياهو أن ما يجري هو بموافقة الدولة اللبنانية"، وأردف: "نحن لا نفاوض العدو الإسرائيلي لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، نحن كحزب الله، ما نوافق عليه هو أن تتم مفاوضة العدو الصهيوني بشكل غير مباشر من قبل الدولة اللبنانية".
بدورها، قالت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين لـ"سبوتنيك": "ما تتعرض له القرى هو جرائم حرب من إبادة أولًا بشرية وبيئية واجتماعية وعمرانية، وهي تدمر كل الأعيان التي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن تكون محمية".
وأضافت: "لا توجد في الحقيقة محاسبة ولا متابعة، لكن الأهم أن يبقى صوتنا عاليًا لإظهار هذه الحقائق وما ترتكبه إسرائيل بشكل ممنهج ومنظم من إبادة لكل أشكال الحياة"، مطالبة بـ"توثيق هذه الارتكابات وتقديمها إلى المحاكمة الدولية والمطالبة بتعويضات".
وشهدت قرى وبلدات الجنوب، وخصوصًا قرى النسق الأول والثاني التي دخلها الجيش الإسرائيلي، عمليات تفجير وتخريب ضخمة، وليس آخرها التفجير الضخم في بلدة القنطرة الذي استُخدمت فيه أطنان من المواد المتفجرة، ما أدى إلى محو منطقة كاملة، كما تم رصد التفجير على أجهزة استشعار الزلازل.

من جهته، قال رئيس بلدية الخيام عباس يوسف علي: "نتمنى أن تتراجع رئاسة الجمهورية عن هذا القرار بالتفاوض المباشر المذل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أن شبابنا الذين يقاتلون في القرى على الحافة الأمامية ليسوا مغامرين وليسوا خارجين عن القانون كما وُصفوا، بل هم لبنانيون يقاتلون ويدافعون عن لبنان وأرضه، وكل لبنان وليس فقط الجنوب".
وأضاف: "نأمل أن يعيد فخامة رئيس الجمهورية النظر بموقفه وبوقف إطلاق النار، أو أن يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي وانسحاب حقيقي كما هو معروف في كل الحروب في العالم".
من جهته، قال عضو بلدية عيناثا الدكتور يوسف بسام: "نوجه خطابنا إلى الداخل، إلى السلطة اللبنانية، صدر بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن لبنان موافق، والمطلوب من السلطة أن توضح، نحن لا نتهم السلطة، لكننا كمواطنين لبنانيين معنا إخراجات قيد منذ أكثر من عشر سنوات، ومتمسكون بهذه الأرض، وندفع الضرائب ونشارك في الانتخابات البلدية".
وأضاف: "المطلوب أن تقول الدولة موقفها بوضوح: هل هي موافقة أم لا؟ فخامة رئيس الجمهورية يقول إن ترامب صديقي، والصديق وقت الضيق، فليتصل بصديقه ترامب ويطلب منه وقف تدمير القرى"، مشيرًا إلى أن "اليوم في بلدة عيناثا دُمرت المدرسة الرسمية، وأمس في بنت جبيل دُمرت المهنية التي بُنيت منذ الستينات"، معتبرًا أن "الحقد لا يطال فقط البشر والحجر، بل يطال أيضًا العلم والثقافة وتربية الأجيال".
أما مختار بلدة ميس الجبل مصطفى قاروط، فقال: "نحن جئنا إلى هنا لنحتج على هذا الأسلوب وعلى مواقف رئيس الجمهورية والحكومة، هذا ليس تفاوضًا، بل استسلام، أين وقف إطلاق النار؟ يوميًا يسقط الشهداء ويتواصل الدمار والخراب".
وتابع: "المجتمع الدولي وهيئة الأمم ومحكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان كلها منظمات واهية أسسها الكبار على مقاسهم للضغط على الشعوب الضعيفة، ونحن نناشد كل الأحرار في العالم اتخاذ موقف صلب تجاه هذا العدو الهمجي والرئيس المجنون ترامب الذي يقود العالم نحو الجرائم والدمار".
