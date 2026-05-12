الدفاع الروسية: انتهاء وقف إطلاق النار ومواصلة القوات المسلحة عمليتها العسكرية الخاصة
زعيم "حزب الله": لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل
أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن "لبنان يواجه عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف إخضاعه وفرض واقع سياسي جديد في المنطقة". 12.05.2026, سبوتنيك عربي
زعيم "حزب الله": لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل

09:57 GMT 12.05.2026
أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن "لبنان يواجه عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف إخضاعه وفرض واقع سياسي جديد في المنطقة".
وقال قاسم، في رسالة له، إن "حزب الله لن يخضع ولن يستسلم"، مشددًا على الاستمرار في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات"، معتبرًا أن كلفة الصمود أقل من كلفة الاستسلام.
وأضاف أن "المواجهة ستستمر، وأن الحزب سيقى في الميدان وسيحوّله إلى جحيم لإسرائيل"، مؤكدًا عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس/آذار.
وفي سياق حديثه، أشار إلى أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يتضمن وقف العدوان على لبنان قد يكون عنصرًا مهمًا في تهدئة الأوضاع، موجّهًا الشكر لإيران على دعمها للبنان.
كما أكد قاسم، أن مسؤولية التفاوض بشأن السيادة اللبنانية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، مع إعلان الاستعداد للتعاون مع السلطات لتحقيق وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا.
وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني، إلى جانب معالجة ملف الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإعادة الإعمار.
وانتقد قاسم أي مفاوضات مباشرة وصفها بأنها تقدم "تنازلات مجانية" لإسرائيل، داعيًا إلى وقفها.
وأكد أن ملف السلاح والمقاومة شأن داخلي لبناني، لا علاقة لأي طرف خارجي به، داعيًا في المقابل إلى مناقشة استراتيجية دفاعية وأمن وطني شاملة تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
