الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان لبحث اتفاق شامل للسلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري جولة مكثفة من المحادثات بين حكومتي إسرائيل ولبنان، في إطار جهود دفع...

وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت، في بيان، إن الجولة الجديدة تأتي استكمالًا للمباحثات التي عُقدت في 23 أبريل/نيسان الماضي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الوفدين سيخوضان مناقشات تفصيلية تستهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعالج الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين الجانبين.وأضاف أن المباحثات تهدف إلى تجاوز السياسات التي سادت خلال العقدين الماضيين، التي أسهمت – وفق البيان – في تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وإضعاف سلطة الدولة اللبنانية، بما انعكس على استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل.وأكد بيجوت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بما يحقق الأمن لإسرائيل ويدعم استقرار لبنان وسيادته، لافتًا إلى التزام الجانبين بخوض المحادثات وفق ما يخدم مصالحهما الوطنية.كما رحبت واشنطن بانخراط الحكومتين في هذا المسار، معتبرة أن الوصول إلى تسوية شاملة يتطلب بسط الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة ونزع سلاح "حزب الله".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

