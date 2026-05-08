https://sarabic.ae/20260508/لبنان-يطالب-النمسا-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الهجمات--1113228044.html

لبنان يطالب النمسا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات

لبنان يطالب النمسا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، النمسا بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مثمنًا في الوقت ذاته دعم فيينا للنازحين والمساعدات... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T17:54+0000

2026-05-08T17:54+0000

2026-05-08T17:54+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رجي من وزيرة الخارجية النمساوية بياتريس مينل ريزينغر، اليوم الجمعة، تناول البحث في المستجدات الإقليمية والأوضاع العامة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأكد الوزير اللبناني أن لبنان يرتقب من المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية، تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني.كما أبلغت ريزينغر الوزير رجي أن النمسا مستعدة للإسهام في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلًا عن قوات "اليونيفيل".وتأتي هذه المباحثات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق سلام دائم، رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مقاتلي "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260508/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-إنذارا-بإخلاء-6-بلدات-جنوبي-لبنان-1113206927.html

https://sarabic.ae/20260507/واشنطن-تستضيف-جولة-جديدة-من-المفاوضات-بين-إسرائيل-ولبنان-الأسبوع-المقبل-1113194479.html

https://sarabic.ae/20260507/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-15-موقعا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-فيديو-1113180253.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله