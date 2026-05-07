واشنطن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 14 و15...

وتأتي هذه المباحثات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق سلام دائم، رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مقاتلي "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة قبل قليل على ضاحية بيروت الجنوبية استهدف خلالها قائد قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابا إسرائيليا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل ما يزيد عن 2679 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

