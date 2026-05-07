https://sarabic.ae/20260507/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-15-موقعا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-فيديو-1113180253.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 15 "موقعا تابعا لحزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 15 "موقعا تابعا لحزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أغار على أكثر من 15 "بنية التحتية لحزب الله" في جنوب لبنان، ضمن عملياته المستمرة في الأراضي اللبنانية. 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T09:14+0000

2026-05-07T09:14+0000

2026-05-07T09:15+0000

لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710310_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_ac8280666186cb9a6fdcb3ec12d9cca7.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "من بين البنى التحتية، التي تم استهدافها مستودعات ومواقع لتصنيع وسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية".وأكد أنه استهدف، يوم أمس الأربعاء، 15 موقعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، مضيفًا أن "عناصر من "حزب الله" كانوا يعملون داخل هذه المباني لدفع مخططات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان وضد إسرائيل"، على حد قوله.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "تم في مواقع الإطلاق التي تمت مهاجمتها، تدمير منصات إطلاق استخدمها عناصر التنظيم لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".وشهد جنوب لبنان، فجر اليوم الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات عدة في منطقتي النبطية والزهراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصارية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.بالتزامن، تعرضت بلدات حبوش ودير الزهراني والكفور، قرابة الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، لقصف مدفعي عنيف ومركّز، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260505/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حزب-الله-يمثل-تهديدا-مشتركا-لأمن-إسرائيل-وسيادة-لبنان-ومستقبله-1113141212.html

https://sarabic.ae/20260506/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-جنديين-إثر-سقوط-مسيرتين-جنوبي-لبنان-1113159340.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار