إسرائيل تصدر إنذارا بالإخلاء لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بينها مناطق تقع شمالي نهر الليطاني، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T06:57+0000
وزعم الجيش أن "حزب الله" اللبناني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ماذكرت وسائل الإعلام.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد في وقت سابق أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرا إلى أن "حزب الله" هو المشكلة.وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأوضح روبيو أن "ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
سبوتنيك عربي
06:57 GMT 06.05.2026
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بينها مناطق تقع شمالي نهر الليطاني، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا.
وزعم الجيش أن "حزب الله" اللبناني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ماذكرت وسائل الإعلام.
وحذر من أن المدنيين القاطنين بالقرب من مواقع الحزب أو منشآته قد يكونون عرضة للخطر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد في وقت سابق أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرا إلى أن "حزب الله" هو المشكلة.
وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".
وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل حزب الله".
وأوضح روبيو أن "ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
