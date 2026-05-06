https://sarabic.ae/20260506/إسرائيل-تصدر-إنذارا-بالإخلاء-لسكان-12-قرية-وبلدة-في-جنوب-لبنان-1113154264.html

إسرائيل تصدر إنذارا بالإخلاء لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان

إسرائيل تصدر إنذارا بالإخلاء لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بينها مناطق تقع شمالي نهر الليطاني، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T06:57+0000

2026-05-06T06:57+0000

2026-05-06T06:57+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg

وزعم الجيش أن "حزب الله" اللبناني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ماذكرت وسائل الإعلام.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد في وقت سابق أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرا إلى أن "حزب الله" هو المشكلة.وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأوضح روبيو أن "ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.

https://sarabic.ae/20260505/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حزب-الله-يمثل-تهديدا-مشتركا-لأمن-إسرائيل-وسيادة-لبنان-ومستقبله-1113141212.html

https://sarabic.ae/20260505/سموتريتش-الحرب-يجب-أن-تنتهي-بتغيير-حدود-إسرائيل-في-لبنان-وسوريا-وغزة-والضفة-الغربية-1113128362.html

https://sarabic.ae/20260504/عون-لا-عودة-عن-مسار-المفاوضات-مع-إسرائيل-ولبنان-مستعد-لتسريع-وتيرتها--1113114369.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله