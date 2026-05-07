ما تداعيات اغتيال إسرائيل لقائد "الرضوان" في "حزب الله" اللبناني.. وما تأثيرها على ملف التفاوض؟

سبوتنيك عربي

في ظل التصعيد الميداني والعسكري الإسرائيلي المستمر في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد قوة "الرضوان" في "حزب الله" مالك بلوط، في غارة جوية على الضاحية... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T12:12+0000

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف خلالها قائد قوة "الرضوان".وقال كاتس في بيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنا، أصدرنا تعليمات بشن هجوم الآن على بيروت، على قائد قوة "الرضوان" التابعة لتنظيم "حزب الله"، بهدف تصفيته.. عناصر قوة "الرضوان" مسؤولون عن إطلاق النار باتجاه بلدات إسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".وحذّر مراقبون من تداعيات استمرار الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات "حزب الله" على ملف المفاوضات، مؤكدين أن القوة العسكرية لا يمكنها حسم مسألة سلاح الحزب في لبنان.التفاوض تحت النارقال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن "عملية استهداف قائد وحدة "الرضوان" في "حزب الله"، تأتي في سياق نهج عسكري إسرائيلي مستمر منذ اندلاع الحرب وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "الجانب الإسرائيلي كان واضحًا في توجهه بأنه لن يتوانى عن استهداف أي هدف أو تحضير لعمل عسكري يهدد أمنه، لا سيما وأن القيادات العسكرية وتحديدًا في قوات "الرضوان" تُعتبر أهدافًا دائمة للاحتلال، الذي لن يتردد في تصفيتها فور توفر المعلومات الاستخباراتية".وأضاف أن "احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني، وتدمير القرى وإقامة مناطق عازلة وصفراء، لم ينجح في إعاقة نشاط الحزب أو قدرته على إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه قوات الاحتلال سواء في الداخل أو على الحدود".واعتبر المحلل السياسي اللبناني أن "هذا الاستهداف لا يشكّل استثناءً بل يندرج ضمن مرحلة التفاوض تحت النار"، لافتًا إلى "وجود حراك دبلوماسي انطلق عبر اجتماعات في واشنطن، تحضيرًا لمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك تزامنًا مع مفاوضات أخرى تجري في إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن "الحرب تشكّل الهاجس الأساسي للسلطة اللبنانية والقيادة الإسرائيلية على حد سواء، وسط مساعي دولية للوصول إلى معادلات جديدة تنهي الصراع وتكبح جماح إسرائيل عن تدمير البنية التحتية والمرافق العامة في لبنان".وأشار وهبي إلى أن "هناك رسائل تصل إلى الجانب اللبناني تحذّر من أنه في حال عدم سحب سلاح "حزب الله"، خلال فترة قصيرة، وعدم بسط الدولة سيطرتها الكاملة على الجنوب ومنع الهجمات، فإن إسرائيل ستصعّد عدوانها ليطال المنشآت الحيوية".ويرى أن "الجميع يعيش حاليًا مرحلة استنزاف، حيث لا يلعب الوقت لصالح أي طرف"، متوقعًا استمرار الحرب بوتيرة متذبذبة صعودًا وهبوطًا إلى حين التوصل لاتفاق نهائي في إسلام آباد أو واشنطن".سياسة إسرائيليةبدوره، اعتبر الخبير السياسي اللبناني سركيس أبو زيد، أن "إسرائيل اعتمدت، منذ بداية الأحداث، سياسة الاغتيالات التي تستهدف القيادات، انطلاقًا من قناعتها بأن هذا النهج كفيل بإضعاف القرار المركزي وقدرة "حزب الله" على التحرك ومواجهة العمليات الإسرائيلية"، معتبرًا أن "هذا السلوك يكمل سياسة الأرض المحروقة، التي يمارسها الاحتلال في الجنوب وضرب المواقع المتقدمة للمقاومة".وأشار أبو زيد إلى "نجاح "حزب الله" في تفادي تداعيات هذه الضربات، وذلك من خلال تأمين قيادات بديلة تمنع حدوث أي فراغ قيادي في صفوفه".وأضاف الخبير السياسي اللبناني أن "المواجهة ستبقى ضمن هذا السياق من خلال قدرة "حزب الله" على استيعاب الضربات، وإصرار إسرائيل على توجيه ضربات مركّزة لقيادات المقاومة".ويرى أن "هذا المسار سيستمر بانتظار ما ستُسفر عنه المفاوضات أو التسويات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، أو التوصل إلى حلول دبلوماسية وسياسية في المنطقة، طالما أن موازين القوى لم تحسم نهائيًا بعد".ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ما يزيد عن 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

