انتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية

سبوتنيك عربي

اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T23:30+0000

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن اليوم الأول شهد محادثات مثمرة وإيجابية، مشيراً إلى وجود أجواء بناءة خلال النقاشات التي جرت بين الوفدين.من جانبه، أكد مسؤول مشارك في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية أن الاجتماعات ستُستأنف يوم الجمعة، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إضافية يمكن الإعلان عنها خلال الجولة المقبلة.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.

