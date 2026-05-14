جولة واشنطن الثالثة بين لبنان وإسرائيل... هل تقترب التسوية أم تتوسع الحرب؟
تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T08:22+0000
06:59 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 08:22 GMT 14.05.2026)
تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها
، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن غاراته استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، تشمل مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية حاولت التقدم في محيط بلدات جنوبية، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.
وفدان بتركيبة سياسية وعسكرية موسعة
يقود الوفد اللبناني السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، الذي تم تعيينه لرئاسة الوفد المفاوض، بعد أن شغل سابقًا مهام دبلوماسية وشارك في لجان مرتبطة بملف وقف إطلاق النار.
في المقابل، يرأس الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بمشاركة مسؤولين أمنيين بينهم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، في مؤشر على اتساع الطابع الفني والأمني للمحادثات.
مطالب لبنانية بوقف النار والانسحاب
يدخل لبنان المفاوضات بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها جنوبي البلاد.
ويؤكد المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن "أي اتفاق لا يتضمن انسحابًا كاملًا ووقفًا دائمًا للعمليات العسكرية، لن يكون مقبولًا".
إسرائيل تربط التهدئة بملف السلاح
في المقابل، تتمسك إسرائيل بربط أي تسوية بملف نزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، وترفض فصل مسألة وقف إطلاق النار عن هذا المسار.
وتصاعدت في إسرائيل دعوات لتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، مع تقارير عن خطط لتعميق ما تسميه تل أبيب "المنطقة العازلة" شمال الحدود، في ظل مخاوف من هجمات عبر المسيّرات.
"حزب الله" يرفض التفاوض المباشر
من جانبه، يرفض "حزب الله" الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ويعتبر أن "ملف السلاح شأن داخلي لبناني"، داعيًا إلى "اعتماد مسار غير مباشر في أي حوار، مع استمرار العمليات الميدانية ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب".
ورغم الزخم السياسي للمفاوضات، تشير التقديرات إلى أن الجولة الحالية لن تُفضي على الأرجح إلى اتفاق نهائي، بل قد تركز على تثبيت التهدئة أو وضع آليات تفاوضية جديدة، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام
دائم بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية
على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.