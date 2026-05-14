جولة واشنطن الثالثة بين لبنان وإسرائيل... هل تقترب التسوية أم تتوسع الحرب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
السودان وغزة واليمن وسوريا... دولٌ أرهقها الاستعمار الجديد، فكيف يعيش مواطنيها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/جولة-واشنطن-الثالثة-بين-لبنان-وإسرائيل-هل-تقترب-التسوية-أم-تتوسع-الحرب-1113397246.html
جولة واشنطن الثالثة بين لبنان وإسرائيل... هل تقترب التسوية أم تتوسع الحرب؟
جولة واشنطن الثالثة بين لبنان وإسرائيل... هل تقترب التسوية أم تتوسع الحرب؟
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T06:59+0000
2026-05-14T08:22+0000
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095281629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_770ae915d61d110cc3a038faea40b3d2.jpg
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن غاراته استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، تشمل مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية حاولت التقدم في محيط بلدات جنوبية، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيّرة.وفدان بتركيبة سياسية وعسكرية موسعةيقود الوفد اللبناني السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، الذي تم تعيينه لرئاسة الوفد المفاوض، بعد أن شغل سابقًا مهام دبلوماسية وشارك في لجان مرتبطة بملف وقف إطلاق النار.في المقابل، يرأس الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بمشاركة مسؤولين أمنيين بينهم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، في مؤشر على اتساع الطابع الفني والأمني للمحادثات.مطالب لبنانية بوقف النار والانسحابويؤكد المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن "أي اتفاق لا يتضمن انسحابًا كاملًا ووقفًا دائمًا للعمليات العسكرية، لن يكون مقبولًا".إسرائيل تربط التهدئة بملف السلاحفي المقابل، تتمسك إسرائيل بربط أي تسوية بملف نزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، وترفض فصل مسألة وقف إطلاق النار عن هذا المسار.وتصاعدت في إسرائيل دعوات لتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، مع تقارير عن خطط لتعميق ما تسميه تل أبيب "المنطقة العازلة" شمال الحدود، في ظل مخاوف من هجمات عبر المسيّرات."حزب الله" يرفض التفاوض المباشرسيناريوهات مفتوحةورغم الزخم السياسي للمفاوضات، تشير التقديرات إلى أن الجولة الحالية لن تُفضي على الأرجح إلى اتفاق نهائي، بل قد تركز على تثبيت التهدئة أو وضع آليات تفاوضية جديدة، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20260511/رئيس-الوزراء-اللبناني-إسرائيل-تسيطر-حاليا-على-68-موقعا-وقرية-في-جنوب-لبنان-1113333841.html
https://sarabic.ae/20260514/بري-لا-مفاوضات-ناجحة-من-دون-وقف-لإطلاق-النار-وعودة-الأهالي-إلى-الجنوب-اللبناني-1113395523.html
https://sarabic.ae/20260513/تصويت-برأيك-لماذا-تواصل-إسرائيل-استهداف-لبنان-رغم-إعلان-وقف-إطلاق-النار؟-1113371525.html
https://sarabic.ae/20260513/مقتل-10-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1113390536.html
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095281629_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_798a9e04ba8a1e9e4ea47b3e56d9291d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

جولة واشنطن الثالثة بين لبنان وإسرائيل... هل تقترب التسوية أم تتوسع الحرب؟

06:59 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 08:22 GMT 14.05.2026)
© AP Photo / Mohammed Zaatariيجلس الناس في حركة المرور أثناء عودتهم إلى قراهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الغازية، لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
يجلس الناس في حركة المرور أثناء عودتهم إلى قراهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الغازية، لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Mohammed Zaatari
تابعنا عبر
تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين البلدين، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان
11 مايو, 17:44 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن غاراته استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، تشمل مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية حاولت التقدم في محيط بلدات جنوبية، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف الدفع نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/ نيسان الماضي.

وفدان بتركيبة سياسية وعسكرية موسعة

يقود الوفد اللبناني السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، الذي تم تعيينه لرئاسة الوفد المفاوض، بعد أن شغل سابقًا مهام دبلوماسية وشارك في لجان مرتبطة بملف وقف إطلاق النار.
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
بري: لا مفاوضات ناجحة من دون وقف لإطلاق النار وعودة الأهالي إلى الجنوب اللبناني
05:50 GMT
في المقابل، يرأس الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بمشاركة مسؤولين أمنيين بينهم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، في مؤشر على اتساع الطابع الفني والأمني للمحادثات.

مطالب لبنانية بوقف النار والانسحاب

يدخل لبنان المفاوضات بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها جنوبي البلاد.

ويؤكد المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن "أي اتفاق لا يتضمن انسحابًا كاملًا ووقفًا دائمًا للعمليات العسكرية، لن يكون مقبولًا".

إسرائيل تربط التهدئة بملف السلاح

في المقابل، تتمسك إسرائيل بربط أي تسوية بملف نزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، وترفض فصل مسألة وقف إطلاق النار عن هذا المسار.
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
تصويت... برأيك لماذا تواصل إسرائيل استهداف لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار؟
أمس, 11:29 GMT
وتصاعدت في إسرائيل دعوات لتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، مع تقارير عن خطط لتعميق ما تسميه تل أبيب "المنطقة العازلة" شمال الحدود، في ظل مخاوف من هجمات عبر المسيّرات.

"حزب الله" يرفض التفاوض المباشر

من جانبه، يرفض "حزب الله" الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ويعتبر أن "ملف السلاح شأن داخلي لبناني"، داعيًا إلى "اعتماد مسار غير مباشر في أي حوار، مع استمرار العمليات الميدانية ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب".

سيناريوهات مفتوحة

ورغم الزخم السياسي للمفاوضات، تشير التقديرات إلى أن الجولة الحالية لن تُفضي على الأرجح إلى اتفاق نهائي، بل قد تركز على تثبيت التهدئة أو وضع آليات تفاوضية جديدة، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان
أمس, 21:50 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала