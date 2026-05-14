بري: لا مفاوضات ناجحة من دون وقف لإطلاق النار وعودة الأهالي إلى الجنوب اللبناني

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن "نجاح المفاوضات المباشرة المرتقبة في واشنطن (مع إسرائيل)، يبقى مرتبطًا بوقف إطلاق النار"، معتبرًا أن استمرار... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وفي حديث لصحيفة "الديار" اللبنانية، قال بري إن "المفاوضات ستبدأ اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن"، مضيفًا: "إذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء".وشدد بري على أن "لبنان يتمسك بثوابت واضحة في أي مفاوضات"، مضيفًا: "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي".ولفت بري إلى أن ملف عودة السكان إلى قراهم الجنوبية يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه، مؤكدًا أن "الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق لبنان والجنوبيين، يتم توثيقها بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن "الدولة تتجه إلى مقاضاة إسرائيل على ما خلفته الحرب من دمار واعتداءات".ورأى بري أن "لبنان يحتاج إلى مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبرًا أن الحل يتطلب "تفاهمًا أو اتفاقًا سعوديًا ـ إيرانيًا حول لبنان، تحت مظلة أمريكية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

