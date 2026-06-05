https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-بوتين-اطلع-على-رسالة-زيلينسكي-1114075204.html
الكرملين: بوتين اطلع على رسالة زيلينسكي
الكرملين: بوتين اطلع على رسالة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على رسالة زيلينسكي. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي بوتين حول الرسالة التي قام فلاديمير زيلينسكي بتوجيهها إليه لإنهاء النزاع.وردا منه على سؤال حول تسليم رسالة زيلينسكي المفتوحة: "ليس لدينا قنوات رسمية مع أوكرانيا".ونشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع.وكان زيلينسكي قد اقترح على الرئيس بوتين عقد اجتماع في دولة ثالثة، مقترحًا سويسرا وتركيا ودولًا عربية كخيارات.وأضاف زيلنيسكي: أن "كييف تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار".وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة ترامب يأمل بحلول وسطى متبادلة من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع
https://sarabic.ae/20260604/-زيلينسكي-يتوجه-برسالة-مفتوحة-إلى-بوتين-يقترح-فيها-إنهاء-الصراع-1114066467.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: بوتين اطلع على رسالة زيلينسكي
08:29 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 08:47 GMT 05.06.2026)
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على رسالة زيلينسكي.
وقال بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي بوتين حول الرسالة التي قام فلاديمير زيلينسكي بتوجيهها إليه لإنهاء النزاع.
وأضاف: "لقد تم إبلاغه (إبلاغ الرئيس بوتين)".
وردا منه على سؤال حول تسليم رسالة زيلينسكي المفتوحة: "ليس لدينا قنوات رسمية مع أوكرانيا".
ونشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع.
وجاء في الرسالة: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار تمامًا - في الوقت الحالي ريثما تستمر المفاوضات".
وكان زيلينسكي قد اقترح على الرئيس بوتين عقد اجتماع في دولة ثالثة، مقترحًا سويسرا وتركيا ودولًا عربية كخيارات.
وأضاف زيلنيسكي: أن "كييف تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار".