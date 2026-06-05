وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية وحرب تشرين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/وزير-الطاقة-السعودي-العلاقات-مع-روسيا-ستزداد-قوة-في-السنوات-المقبلة--1114073760.html
وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T07:56+0000
2026-06-05T07:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230351_0:155:2500:1561_1920x0_80_0_0_28d7e32dc6979bb3c4620d42f07f5022.jpg
وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".وأكد أن "روسيا كانت ولا تزال منتجًا رئيسيًا للطاقة".وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
https://sarabic.ae/20260604/باحث-سياسي-حجم-الوفد-السعودي-المشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-يعكس-الثقة-بالاقتصاد-الروسي-1114067219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230351_108:0:2393:1714_1920x0_80_0_0_67408762459a4a75e292b4bef8365ddb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة

07:56 GMT 05.06.2026
© Photoالأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي.
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة.
وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نعمل معًا لإيجاد الأدوات والفرص التي تُمكّن بلدينا من تطوير علاقات ودية".
وأكد أن "روسيا كانت ولا تزال منتجًا رئيسيًا للطاقة".
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
أمس, 20:24 GMT
وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.

وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала