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وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T07:56+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".وأكد أن "روسيا كانت ولا تزال منتجًا رئيسيًا للطاقة".وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
https://sarabic.ae/20260604/باحث-سياسي-حجم-الوفد-السعودي-المشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-يعكس-الثقة-بالاقتصاد-الروسي-1114067219.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة.
وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نعمل معًا لإيجاد الأدوات والفرص التي تُمكّن بلدينا من تطوير علاقات ودية".
وأكد أن "روسيا كانت ولا تزال منتجًا رئيسيًا للطاقة".
وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.