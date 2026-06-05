https://sarabic.ae/20260605/وزير-الطاقة-السعودي-العلاقات-مع-روسيا-ستزداد-قوة-في-السنوات-المقبلة--1114073760.html

وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة

وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T07:56+0000

2026-06-05T07:56+0000

2026-06-05T07:56+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".وأكد أن "روسيا كانت ولا تزال منتجًا رئيسيًا للطاقة".وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

https://sarabic.ae/20260604/باحث-سياسي-حجم-الوفد-السعودي-المشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-يعكس-الثقة-بالاقتصاد-الروسي-1114067219.html

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