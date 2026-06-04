دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"

عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
سبوتنيك عربي
التقى الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، بوزير الطاقة السعودي، الأمير... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:30+0000
2026-06-04T15:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d730569b5e3f70fe2bab9c527274c2fa.jpg
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "خلال المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا، التقيتُ مع معالي وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان".وأضاف دميترييف: "بدعوة من نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، شاركتُ في جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر"، حيث ناقشتُ أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي اليوم".وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون"، بأن "البلدين سيوقعان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-اتحاد-الغرف-السعودية-لـسبوتنيك-شراكة-سعودية-روسية-متنامية-وخريطة-طريق-لـ4-سنوات-مقبلة--1114045215.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_332ddb6cf5c2c9a564124dd30680a890.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"

15:30 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، بوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "خلال المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا، التقيتُ مع معالي وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان".
وأضاف دميترييف: "بدعوة من نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، شاركتُ في جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر"، حيث ناقشتُ أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي اليوم".

وتابع دميترييف: "تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكًا موثوقًا لروسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد نفّذ صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمملكة العربية السعودية أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي".

وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.
وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون"، بأن "البلدين سيوقعان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".
سلطان بن محمد المسلم، الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلة
10:46 GMT
كما أشار الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала