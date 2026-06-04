https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
سبوتنيك عربي
التقى الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، بوزير الطاقة السعودي، الأمير... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:30+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "خلال المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا، التقيتُ مع معالي وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان".وأضاف دميترييف: "بدعوة من نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، شاركتُ في جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر"، حيث ناقشتُ أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي اليوم".وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون"، بأن "البلدين سيوقعان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-اتحاد-الغرف-السعودية-لـسبوتنيك-شراكة-سعودية-روسية-متنامية-وخريطة-طريق-لـ4-سنوات-مقبلة--1114045215.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
دميترييف ووزير الطاقة السعودي يشاركان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"
التقى الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، بوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "خلال المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا، التقيتُ مع معالي وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان".
وأضاف دميترييف: "بدعوة من نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، شاركتُ في جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر"، حيث ناقشتُ أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي اليوم".
وتابع دميترييف: "تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكًا موثوقًا لروسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد نفّذ صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمملكة العربية السعودية أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي".
وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.
وصرح وزير الطاقة السعودي
خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون"، بأن "البلدين سيوقعان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".
كما أشار الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية
، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.