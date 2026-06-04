https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-اتحاد-الغرف-السعودية-لـسبوتنيك-شراكة-سعودية-روسية-متنامية-وخريطة-طريق-لـ4-سنوات-مقبلة--1114045215.html
أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلة
أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية سلطان بن محمد المسلم، أن بلاده وروسيا تفتحان صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، ترتكز على قطاعات استراتيجية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T10:46+0000
2026-06-04T10:46+0000
2026-06-04T10:46+0000
روسيا
السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114045030_4:0:808:452_1920x0_80_0_0_ac15f1071eb5ba3eb432e0d35ece4a32.jpg
وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "الاحتفاء بالذكرى المئوية للعلاقات السعودية الروسية يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية واستراتيجيتها"، مشيرًا إلى "حرص اتحاد الغرف السعودية وقطاع الأعمال على تعزيزها وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة".وحول تمكين قطاع الأعمال في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 والرؤية الروسية للتنمية، أشار إلى أن "مجلس الأعمال السعودي الروسي عقد اجتماعًا مهمًا على هامش المنتدى، ما منح دفعة إضافية لتقارب الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين". وحول فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة، أوضح سلطان بن محمد المسلم، أن "المنتدى يشهد لقاءات مكثفة بين رجال وسيدات الأعمال السعوديين ونظرائهم الروس في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها التعدين والصناعة والتقنيات الحديثة"، كاشفًا عن "اجتماعات مباشرة مع مستثمرين روس يدرسون إنشاء مصانع ومشروعات داخل المملكة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالسوق السعودية".وختم سلطان بن محمد المسلم حديثه بالقول: "الـ100 عام الماضية كانت مشرقة في مسيرة العلاقات السعودية الروسية، ونتطلع إلى أن تكون المئة عام المقبلة أكثر إشراقًا وازدهارًا على مختلف المستويات الاقتصادية والاستثمارية".
https://sarabic.ae/20260604/رجل-أعمال-سعودي-لـسبوتنيك-الطاقة-المتجددة-تقود-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-السعودية-الروسية-1114042905.html
https://sarabic.ae/20260604/نائب-وزير-الاستثمار-السعودي-المملكة-مهتمة-بتجربة-روسيا-في-مجال-التنمية-الاقتصادية-1114038574.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114045030_152:0:755:452_1920x0_80_0_0_bf52609fa66770aa1287299c2d02ace2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلة
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية سلطان بن محمد المسلم، أن بلاده وروسيا تفتحان صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، ترتكز على قطاعات استراتيجية واعدة وخطط تنفيذية طموحة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعَي الأعمال في الرياض وموسكو.
وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "الاحتفاء بالذكرى المئوية للعلاقات السعودية الروسية يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية واستراتيجيتها"، مشيرًا إلى "حرص اتحاد الغرف السعودية وقطاع الأعمال على تعزيزها وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح سلطان بن محمد المسلم أن "التعاون بين البلدين يركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والأغذية، والصناعة"، مؤكدًا أن "الزخم الذي شهده التعاون خلال السنوات العشر الماضية أسهم في نمو التبادل التجاري والاستثماري، وأن الجانبين يتطلعان إلى مواصلة هذا النمو خلال العقد المقبل بما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين".
وحول تمكين قطاع الأعمال في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 والرؤية الروسية للتنمية، أشار إلى أن "مجلس الأعمال السعودي الروسي عقد اجتماعًا مهمًا على هامش المنتدى، ما منح دفعة إضافية لتقارب الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين".
وأضاف: "المؤشرات الحالية مبشرة بالخير، فقد حدد الجانبان القطاعات ذات الأولوية ورسما خطة تنفيذية تمتد لأربع سنوات لتحقيق مستهدفات مشتركة"، وتابع: "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ اليوم نحو 13 مليار ريال سعودي، ونتطلع إلى رفعه إلى مستويات أكبر تتناسب مع حجم وطموحات اقتصادي المملكة وروسيا".
وحول فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة، أوضح سلطان بن محمد المسلم، أن "المنتدى يشهد لقاءات مكثفة بين رجال وسيدات الأعمال السعوديين ونظرائهم الروس في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها التعدين والصناعة والتقنيات الحديثة"، كاشفًا عن "اجتماعات مباشرة مع مستثمرين روس يدرسون إنشاء مصانع
ومشروعات داخل المملكة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالسوق السعودية".
وأكد أن "اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك يعملان على توفير منصة عملية لتسريع التعاون بين الشركات في البلدين، وتحويل مخرجات اللقاءات والمنتديات الاقتصادية إلى شراكات والتزامات استثمارية حقيقية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة".
وختم سلطان بن محمد المسلم حديثه بالقول: "الـ100 عام الماضية كانت مشرقة في مسيرة العلاقات السعودية الروسية
، ونتطلع إلى أن تكون المئة عام المقبلة أكثر إشراقًا وازدهارًا على مختلف المستويات الاقتصادية والاستثمارية".