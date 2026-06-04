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نائب وزير الاستثمار السعودي: المملكة مهتمة بتجربة روسيا في مجال التنمية الاقتصادية
نائب وزير الاستثمار السعودي: المملكة مهتمة بتجربة روسيا في مجال التنمية الاقتصادية
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، بأن المملكة العربية السعودية مهتمة بالتجربة الروسية في التنمية الاقتصادية. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T07:44+0000
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وقال المبارك خلال افتتاح جلسة "روسيا السعودية" في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026": "تعد التجربة الروسية بالغة الأهمية لتنمية الاقتصاد السعودي، وهناك فرص ممتازة للتعاون الثنائي نظرا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين". ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزةروبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

نائب وزير الاستثمار السعودي: المملكة مهتمة بتجربة روسيا في مجال التنمية الاقتصادية

07:44 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورجلسة "روسيا السعودية" في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026
جلسة روسيا السعودية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرّح نائب وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، بأن المملكة العربية السعودية مهتمة بالتجربة الروسية في التنمية الاقتصادية.
وقال المبارك خلال افتتاح جلسة "روسيا السعودية" في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026": "تعد التجربة الروسية بالغة الأهمية لتنمية الاقتصاد السعودي، وهناك فرص ممتازة للتعاون الثنائي نظرا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين".

وأوضح أن التعاون الثنائي سيكون أكثر فعالية في مجال الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى جذب الاستثمارات في قطاعي السياحة والإنتاج الصناعي.

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
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ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.

وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.

ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
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