https://sarabic.ae/20260603/روبوتات-ترحب-بالصحفيين-خلال-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113999680.html
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
يحتضن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العديد من الأقسام الخاصة بأحدث الاختراعات والحلول التكنولوجية الحديثة، ومن أهمها الروبوتات. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T11:53+0000
2026-06-03T11:53+0000
2026-06-03T11:53+0000
نادي الفيديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113990221_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_067c00340dc389e0032f94488c1359ec.jpg
قام صحفيون بنشاط تفاعلي مع الروبوتات فائقة السرعة والنشاط في أروقة منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026في الوقت نفسه، أصبح الروبوت "ماتيلدا" محبوبة جدا بين زوار المنتدى، حيث يلتقط الناس الصور معها، ويلوحون لها، فترد عليهم بحركات رشيقة، ساحرةً الحضور منذ اللحظات الأولى.وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
نادي الفيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
يحتضن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العديد من الأقسام الخاصة بأحدث الاختراعات والحلول التكنولوجية الحديثة، ومن أهمها الروبوتات.
قام صحفيون بنشاط تفاعلي مع الروبوتات فائقة السرعة والنشاط في أروقة منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026
في الوقت نفسه، أصبح الروبوت "ماتيلدا" محبوبة جدا بين زوار المنتدى، حيث يلتقط الناس الصور معها، ويلوحون لها، فترد عليهم بحركات رشيقة، ساحرةً الحضور منذ اللحظات الأولى.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.