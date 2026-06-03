https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T06:25+0000
2026-06-03T06:25+0000
2026-06-03T06:25+0000
روسيا
السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113970356_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e4511cc32a7ae8ffa1f35bc0c9049fd6.jpg
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضاً".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات إستراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://sarabic.ae/20260602/رئيس-السعودي-للدراسات-والبحوث-الوفد-السعودي-ضيف-فاعل-في-منتدى-سان-بطرسبرغ-وقد-يخرج-بنتائج-كبيرة-1113975639.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113970356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6c3e8db4d1cb986f1d04380540e534c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
أكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضاً".
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات إستراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.