رئيس "السعودي للدراسات والبحوث": الوفد السعودي ضيف فاعل في منتدى سان بطرسبورغ وقد يخرج بنتائج كبيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/رئيس-السعودي-للدراسات-والبحوث-الوفد-السعودي-ضيف-فاعل-في-منتدى-سان-بطرسبرغ-وقد-يخرج-بنتائج-كبيرة-1113975639.html
رئيس "السعودي للدراسات والبحوث": الوفد السعودي ضيف فاعل في منتدى سان بطرسبورغ وقد يخرج بنتائج كبيرة
رئيس "السعودي للدراسات والبحوث": الوفد السعودي ضيف فاعل في منتدى سان بطرسبورغ وقد يخرج بنتائج كبيرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس "المركز السعودي للدراسات والبحوث" من الرياض، الدكتور ناصر القرعاوي، أن "المملكة ضيف مشارك وفاعل في منتدى "بطرسبورغ" ورُتب له في المملكة من خلال اللجنة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T17:27+0000
2026-06-02T17:32+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سانت بطرسبورغ
السعودية
حصري
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113971166_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_47e7198efe195a5dc50d2f566493d6c2.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد القرعاوي على أن "العلاقات الروسية السعودية ليست جديدة، والمملكة حريصة على تمتينها، حيث تجمع البلدين مصالح مشتركة، كما أن روسيا هدف استراتيجي للمملكة ومن المتوقع أن يخرج الوفد السعودي من هذا الملتقى بنتائج كبيرة جدًا سبق الإعداد لها وقد يكون من أكبر المستفيدين منه".وشدد على "نأي المملكة بنفسها عن الصراعات الخارجية منذ فترة طويلة، فهي لا تريد أن تقف مع جهة ضد أخرى، كي لا تفقد صداقاتها مع دول العالم، ومن ضمن أولوياتها واستراتيجيتها أن تحفظ علاقتها مع روسيا، كما أن السعودية تحترم مواقف روسيا من القضايا المصيرية ونظرتها للمملكة فيما يتعلق بـ 2030 ، وبالتالي هذه الثنائية مع موسكو ستستمر وتشهد المزيد من النجاح في السنوات القادمة".وأضاف القرعاوي أن "روسيا في الوقت الحاضر منشغلة بصراعها مع أوكرانيا، ولكن مجرد أن تنتهي الأزمة سيكون السوق السعودي متاحًا، إضافة الى ما يتعلق بالطاقة والتقنية النووية والفضاء فهناك توجه سعودي قوي وفرص لروسيا في هذا الصدد"، لافتًا إلى أن "السياسة متغير يومي والمملكة تدرك أن مصالحها أولوية".ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الحالي.
https://sarabic.ae/20250616/مدينة-سانت-بطرسبورغ-تستعد-لاستقبال-ضيوف-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1101721576.html
سانت بطرسبورغ
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113971166_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c98bae98e69da5256569fd490cfbd547.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, سانت بطرسبورغ, السعودية, حصري, الأخبار
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, سانت بطرسبورغ, السعودية, حصري, الأخبار

رئيس "السعودي للدراسات والبحوث": الوفد السعودي ضيف فاعل في منتدى سان بطرسبورغ وقد يخرج بنتائج كبيرة

17:27 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 17:32 GMT 02.06.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس "المركز السعودي للدراسات والبحوث" من الرياض، الدكتور ناصر القرعاوي، أن "المملكة ضيف مشارك وفاعل في منتدى "بطرسبورغ" ورُتب له في المملكة من خلال اللجنة المشتركة وسيتم خلاله طرح الكثير من الأفكار".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد القرعاوي على أن "العلاقات الروسية السعودية ليست جديدة، والمملكة حريصة على تمتينها، حيث تجمع البلدين مصالح مشتركة، كما أن روسيا هدف استراتيجي للمملكة ومن المتوقع أن يخرج الوفد السعودي من هذا الملتقى بنتائج كبيرة جدًا سبق الإعداد لها وقد يكون من أكبر المستفيدين منه".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
16 يونيو 2025, 17:02 GMT
وشدد على "نأي المملكة بنفسها عن الصراعات الخارجية منذ فترة طويلة، فهي لا تريد أن تقف مع جهة ضد أخرى، كي لا تفقد صداقاتها مع دول العالم، ومن ضمن أولوياتها واستراتيجيتها أن تحفظ علاقتها مع روسيا، كما أن السعودية تحترم مواقف روسيا من القضايا المصيرية ونظرتها للمملكة فيما يتعلق بـ 2030 ، وبالتالي هذه الثنائية مع موسكو ستستمر وتشهد المزيد من النجاح في السنوات القادمة".
وأضاف القرعاوي أن "روسيا في الوقت الحاضر منشغلة بصراعها مع أوكرانيا، ولكن مجرد أن تنتهي الأزمة سيكون السوق السعودي متاحًا، إضافة الى ما يتعلق بالطاقة والتقنية النووية والفضاء فهناك توجه سعودي قوي وفرص لروسيا في هذا الصدد"، لافتًا إلى أن "السياسة متغير يومي والمملكة تدرك أن مصالحها أولوية".
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала