رئيس "السعودي للدراسات والبحوث": الوفد السعودي ضيف فاعل في منتدى سان بطرسبورغ وقد يخرج بنتائج كبيرة
سبوتنيك عربي
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد القرعاوي على أن "العلاقات الروسية السعودية ليست جديدة، والمملكة حريصة على تمتينها، حيث تجمع البلدين مصالح مشتركة، كما أن روسيا هدف استراتيجي للمملكة ومن المتوقع أن يخرج الوفد السعودي من هذا الملتقى بنتائج كبيرة جدًا سبق الإعداد لها وقد يكون من أكبر المستفيدين منه".وشدد على "نأي المملكة بنفسها عن الصراعات الخارجية منذ فترة طويلة، فهي لا تريد أن تقف مع جهة ضد أخرى، كي لا تفقد صداقاتها مع دول العالم، ومن ضمن أولوياتها واستراتيجيتها أن تحفظ علاقتها مع روسيا، كما أن السعودية تحترم مواقف روسيا من القضايا المصيرية ونظرتها للمملكة فيما يتعلق بـ 2030 ، وبالتالي هذه الثنائية مع موسكو ستستمر وتشهد المزيد من النجاح في السنوات القادمة".وأضاف القرعاوي أن "روسيا في الوقت الحاضر منشغلة بصراعها مع أوكرانيا، ولكن مجرد أن تنتهي الأزمة سيكون السوق السعودي متاحًا، إضافة الى ما يتعلق بالطاقة والتقنية النووية والفضاء فهناك توجه سعودي قوي وفرص لروسيا في هذا الصدد"، لافتًا إلى أن "السياسة متغير يومي والمملكة تدرك أن مصالحها أولوية".ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الحالي.
17:27 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 17:32 GMT 02.06.2026)
