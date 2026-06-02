أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
وقال أوشاكوف للصحفيين: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".وأكد أوشاكوف أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في المنتدى، وقال: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".وأشار أوشاكوف إلى أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وقال أوشاكوف:"بعد اختتام الجلسة العامة في 5 حزيران/يونيو، سيلتقي رئيسنا بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ"، موضحا أن قضايا التعاون الثنائي ستكون على جدول أعمال الاجتماع.ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.
14:24 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 14:25 GMT 02.06.2026)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".

وأشار أوشاكوف إلى أن وفد المملكة سيكون بارزا وموسعاً للغاية، حيث يضم وزيري الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب نحو 200 ممثل عن الوزارات والهيئات الرئيسية في المملكة، وممثلي البنوك، وشركة النفط " أرامكو" .

وأكد أوشاكوف أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في المنتدى، وقال: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".

وأوضح أن سياسيين من 76 دولة سيحضرون المنتدى هذا العام، وقال: "بالنسبة للممثلين رفيعي المستوى في سان بطرسبورغ، نتوقع هذا العام حضور مسؤولين حكوميين وسياسيين من نحو 76 دولة".

وأشار أوشاكوف إلى أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأكد أن نائب الرئيس الصيني، سيكون أحد الضيوف الأجانب بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام.

وقال أوشاكوف:"بعد اختتام الجلسة العامة في 5 حزيران/يونيو، سيلتقي رئيسنا بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ"، موضحا أن قضايا التعاون الثنائي ستكون على جدول أعمال الاجتماع.
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.
