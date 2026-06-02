https://sarabic.ae/20260602/أوشاكوف-وزير-الطاقة-السعودي-يرأس-وفد-بلاده-إلى-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1113966083.html
أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T14:24+0000
2026-06-02T14:24+0000
2026-06-02T14:25+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113966219_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_b1a40205da8dc67be197b9db32c29456.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".وأكد أوشاكوف أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في المنتدى، وقال: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".وأشار أوشاكوف إلى أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وقال أوشاكوف:"بعد اختتام الجلسة العامة في 5 حزيران/يونيو، سيلتقي رئيسنا بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ"، موضحا أن قضايا التعاون الثنائي ستكون على جدول أعمال الاجتماع.ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي
https://sarabic.ae/20260525/بوتين-روسيا-كانت-ولا-تزال-جزءا-لا-يتجزأ-من-النظام-الاقتصادي-العالمي-1113715956.html
https://sarabic.ae/20260601/خبراء-العالم-يتجه-نحو-نظام-متعدد-العملات-بعيدا-عن-الدولار--1113930022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113966219_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_31e863f6cbf84b77d8a6932e68798420.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
14:24 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 14:25 GMT 02.06.2026)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".
وأشار أوشاكوف إلى أن وفد المملكة سيكون بارزا وموسعاً للغاية، حيث يضم وزيري الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب نحو 200 ممثل عن الوزارات والهيئات الرئيسية في المملكة، وممثلي البنوك، وشركة النفط " أرامكو" .
وأكد أوشاكوف أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في المنتدى، وقال: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".
وأوضح أن سياسيين من 76 دولة سيحضرون المنتدى هذا العام، وقال: "بالنسبة للممثلين رفيعي المستوى في سان بطرسبورغ، نتوقع هذا العام حضور مسؤولين حكوميين وسياسيين من نحو 76 دولة".
وأشار أوشاكوف إلى أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأكد أن نائب الرئيس الصيني، سيكون أحد الضيوف الأجانب بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام.
وقال أوشاكوف:"بعد اختتام الجلسة العامة في 5 حزيران/يونيو، سيلتقي رئيسنا بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ"، موضحا أن قضايا التعاون الثنائي ستكون على جدول أعمال الاجتماع.
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.