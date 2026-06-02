أوشاكوف: وزير الطاقة السعودي يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيترأس وفد بلاده المشارك في منتدى سان...

2026-06-02T14:25+0000

وقال أوشاكوف للصحفيين: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".وأكد أوشاكوف أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في المنتدى، وقال: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".وأشار أوشاكوف إلى أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وقال أوشاكوف:"بعد اختتام الجلسة العامة في 5 حزيران/يونيو، سيلتقي رئيسنا بنائب الرئيس الصيني هان تشنغ"، موضحا أن قضايا التعاون الثنائي ستكون على جدول أعمال الاجتماع.ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

