خبراء: العالم يتجه نحو نظام متعدد العملات بعيدا عن الدولار
سيتحول النظام النقدي الحالي الذي يتمحور حول الدولار إلى نظام متعدد العملات في غضون 10-15 عامًا، وفقًا لتقرير "العالم 2026: بين التصادم والتعاون"، الذي أعدته... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
سيتحول النظام النقدي الحالي الذي يتمحور حول الدولار إلى نظام متعدد العملات في غضون 10-15 عامًا، وفقًا لتقرير "العالم 2026: بين التصادم والتعاون"، الذي أعدته صحيفة "فيدوموستي" ومؤسسة "روس كونغرس" لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وجاء في التقرير: "سيضعف الدولار لكنه سيظل مهماً للتسويات. ومن المتوقع خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة حدوث تحول من نظام يتمحور حول الدولار إلى نظام متعدد العملات يتمتع بالسيادة على العملة وتنظيم التجارة الخارجية".
علاوة على ذلك، يشير مؤلفو التقرير إلى أن حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت في عام 2026، إلى 58%، مقارنةً بـ 73% في عام 2000.
وعلى الرغم من أن حصة الدولار في تسويات نظام سويفت ظلت تتراوح بين 40% و50%، خلال الفترة من 2012 إلى 2025، فقد بدأت تظهر أدوات تسوية دولية بديلة.
سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/حزيران. وكالة "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.