بوتين: برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بوتين: برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا
سبوتنيك عربي
وقال بوتين في كلمته خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قريبا، في أوائل شهر حزيران/يونيو، وكما جرت العادة، سيكون البرنامج الاقتصادي شاملا للغاية، وحافلا بقضايا محددة ذات أهمية بالغة لقطاع الأعمال الروسي".وتابع: "أود أن أشير إلى أن الإجراءات والقرارات التي نفذتها الحكومة الروسية أخيرا بدأت تؤتي ثمارها. يمكن القول إنها محدودة، لكن مع ذلك، فإن هذه النتيجة إيجابية".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1.8% في شهر آذار/ مارس الماضي، وقال: "بشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.8% في مارس. أطالب الحكومة بمواصلة إعطاء الأولوية لدعم النمو الاقتصادي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا، وقال بوتين: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".
بوتين: برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا، مؤكدًا أن المشاركين سيناقشون قضايا حيوية لقطاع الأعمال الروسي.
وقال بوتين في كلمته خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قريبا، في أوائل شهر حزيران/يونيو، وكما جرت العادة، سيكون البرنامج الاقتصادي شاملا للغاية، وحافلا بقضايا محددة ذات أهمية بالغة لقطاع الأعمال الروسي".

وأكد بوتين أن النمو الاقتصادي في روسيا يجب أن يصبح أكثر قوة واستدامة، قائلا: "ينبغي ضمان ترسيخ الزخم الإيجابي الناشئ وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من الصناعات والقطاعات. أي أن يصبح النمو الاقتصادي أكثر قوة واستدامة".

وتابع: "أود أن أشير إلى أن الإجراءات والقرارات التي نفذتها الحكومة الروسية أخيرا بدأت تؤتي ثمارها. يمكن القول إنها محدودة، لكن مع ذلك، فإن هذه النتيجة إيجابية".
بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى
أمس, 11:59 GMT
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1.8% في شهر آذار/ مارس الماضي، وقال: "بشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.8% في مارس. أطالب الحكومة بمواصلة إعطاء الأولوية لدعم النمو الاقتصادي".

وأضاف: "كما أفادني أخيرا وزير التنمية الاقتصادية مكسيم غيناديفيتش ريشيتنيكوف، تسارع النشاط الاستهلاكي في مارس، وبلغ نمو تجارة الجملة 8%، وزادت تجارة التجزئة بنسبة 6.2%، وفي الوقت ذاته، تظل البطالة عند أدنى مستوى لها، 2.2%".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا، وقال بوتين: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".
