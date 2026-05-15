بوتين: برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا، مؤكدًا أن المشاركين سيناقشون قضايا حيوية لقطاع... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
وقال بوتين في كلمته خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قريبا، في أوائل شهر حزيران/يونيو، وكما جرت العادة، سيكون البرنامج الاقتصادي شاملا للغاية، وحافلا بقضايا محددة ذات أهمية بالغة لقطاع الأعمال الروسي".وتابع: "أود أن أشير إلى أن الإجراءات والقرارات التي نفذتها الحكومة الروسية أخيرا بدأت تؤتي ثمارها. يمكن القول إنها محدودة، لكن مع ذلك، فإن هذه النتيجة إيجابية".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1.8% في شهر آذار/ مارس الماضي، وقال: "بشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.8% في مارس. أطالب الحكومة بمواصلة إعطاء الأولوية لدعم النمو الاقتصادي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا، وقال بوتين: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن برنامج "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" لهذا العام سيكون شاملا، مؤكدًا أن المشاركين سيناقشون قضايا حيوية لقطاع الأعمال الروسي.
وقال بوتين في كلمته خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قريبا، في أوائل شهر حزيران/يونيو، وكما جرت العادة، سيكون البرنامج الاقتصادي شاملا للغاية، وحافلا بقضايا محددة ذات أهمية بالغة لقطاع الأعمال الروسي".
وأكد بوتين أن النمو الاقتصادي في روسيا يجب أن يصبح أكثر قوة واستدامة، قائلا: "ينبغي ضمان ترسيخ الزخم الإيجابي الناشئ وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من الصناعات والقطاعات. أي أن يصبح النمو الاقتصادي أكثر قوة واستدامة".
وتابع: "أود أن أشير إلى أن الإجراءات والقرارات التي نفذتها الحكومة الروسية أخيرا بدأت تؤتي ثمارها. يمكن القول إنها محدودة، لكن مع ذلك، فإن هذه النتيجة إيجابية".
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 1.8% في شهر آذار/ مارس الماضي، وقال: "بشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.8% في مارس. أطالب الحكومة بمواصلة إعطاء الأولوية لدعم النمو الاقتصادي".
وأضاف: "كما أفادني أخيرا وزير التنمية الاقتصادية مكسيم غيناديفيتش ريشيتنيكوف، تسارع النشاط الاستهلاكي في مارس، وبلغ نمو تجارة الجملة 8%، وزادت تجارة التجزئة بنسبة 6.2%، وفي الوقت ذاته، تظل البطالة عند أدنى مستوى لها، 2.2%".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا،
وقال بوتين: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".