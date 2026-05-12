بوتين يعلن عن اتجاهات إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:08+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن معدل التضخم السنوي يبلغ حاليًا 5.6 بالمئة.
وتسائل بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف:" مكسيم فيكتوروفيتش! هل فهمت منك بشكل صحيح، أننا نشهد بشكل عام بعض الاتجاهات الإيجابية في مجال الاقتصاد الكلي، فالتضخم السنوي لدينا اليوم يبلغ 5.6 بالمئة، ورغم أن معدلات النمو الاقتصادي كانت بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك تسجيل اتجاهات إيجابية معينة؟".
كما صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية لبنك روسيا.
وقال ريشيتنيكوف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "الأجور الحقيقية في ازدياد، وقد شهدت نموًا خلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط وهناك تقديرات أولية لشهر مارس/آذار، تٌظهر نموًا في الأجور بنسبة تتجاوز 8% من القيمة الحقيقية. هذا يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يعاني من نقص في الأيدي العاملة، والوظائف متوفرة، والفرص متاحة للمواطنين".
وأضاف الوزير: "ومن المهم أن انخفاض التضخم يؤثر إيجابًا على تعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين. يبلغ معدل التضخم لدينا حاليًا 5.6%، وهذا اتجاه مستقر بناءً على أحدث البيانات المتاحة حتى الرابع من أيار/مايو. وبناءً على ذلك، فإن كل هذا يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية".