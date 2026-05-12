بوتين يعلن عن اتجاهات إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/بوتين-يعلن-عن-اتجاهات-إيجابية-في-معدلات-النمو-الاقتصادي-في-روسيا-1113357257.html
بوتين يعلن عن اتجاهات إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا
بوتين يعلن عن اتجاهات إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:08+0000
2026-05-12T18:08+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112913901_0:0:3237:1822_1920x0_80_0_0_e31ae459c892441841c565ab242f6964.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".وتسائل بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف:" مكسيم فيكتوروفيتش! هل فهمت منك بشكل صحيح، أننا نشهد بشكل عام بعض الاتجاهات الإيجابية في مجال الاقتصاد الكلي، فالتضخم السنوي لدينا اليوم يبلغ 5.6 بالمئة، ورغم أن معدلات النمو الاقتصادي كانت بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك تسجيل اتجاهات إيجابية معينة؟".كما صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية لبنك روسيا.وأضاف الوزير: "ومن المهم أن انخفاض التضخم يؤثر إيجابًا على تعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين. يبلغ معدل التضخم لدينا حاليًا 5.6%، وهذا اتجاه مستقر بناءً على أحدث البيانات المتاحة حتى الرابع من أيار/مايو. وبناءً على ذلك، فإن كل هذا يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية".
https://sarabic.ae/20260512/بوتين-العمل-على-تحسين-قوات-الردع-في-روسيا-مستمر-منذ-العقد-الأول-من-القرن-الحادي-والعشرين-1113352715.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112913901_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7035a12b338ad85e323c4fd922214e40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

بوتين يعلن عن اتجاهات إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا

18:08 GMT 12.05.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوجود اتجاهات إيجابية معينة في معدلات النمو الاقتصادي في روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف: "معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من كونها بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك رصد اتجاهات إيجابية معينة بالفعل".

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن معدل التضخم السنوي يبلغ حاليًا 5.6 بالمئة.

وتسائل بوتين خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف:" مكسيم فيكتوروفيتش! هل فهمت منك بشكل صحيح، أننا نشهد بشكل عام بعض الاتجاهات الإيجابية في مجال الاقتصاد الكلي، فالتضخم السنوي لدينا اليوم يبلغ 5.6 بالمئة، ورغم أن معدلات النمو الاقتصادي كانت بالسالب في الربع الأول، إلا أنه يمكننا مع ذلك تسجيل اتجاهات إيجابية معينة؟".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
13:35 GMT
كما صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية لبنك روسيا.

وقال ريشيتنيكوف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "الأجور الحقيقية في ازدياد، وقد شهدت نموًا خلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط وهناك تقديرات أولية لشهر مارس/آذار، تٌظهر نموًا في الأجور بنسبة تتجاوز 8% من القيمة الحقيقية. هذا يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يعاني من نقص في الأيدي العاملة، والوظائف متوفرة، والفرص متاحة للمواطنين".

وأضاف الوزير: "ومن المهم أن انخفاض التضخم يؤثر إيجابًا على تعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين. يبلغ معدل التضخم لدينا حاليًا 5.6%، وهذا اتجاه مستقر بناءً على أحدث البيانات المتاحة حتى الرابع من أيار/مايو. وبناءً على ذلك، فإن كل هذا يتيح الفرصة لتخفيف السياسة النقدية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала