بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى
بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى

11:59 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 12:11 GMT 14.05.2026)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام المشاركين في مؤتمر اتحاد المهندسين الميكانيكيين في مركز "روسيا" الوطني في موسكو.
وأضاف بوتين: "روسيا سلكت مسار ابتكار حلولها التكنولوجية الخاصة بدلاً من نسخ الحلول الأجنبية"، مشيرا إلى أن "الصناعة والعلوم الروسية تمتلكان إمكانيات هائلة للتنمية وضمان القدرة الدفاعية للبلاد".
الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية
أمس, 13:32 GMT
وأردف الرئيس بوتين: "روسيا في سعيها لتعزيز سيادتها التكنولوجية لا تنوي الانعزال، مبينا أن "حجم الإنتاج في الصناعات التحويلية بروسيا عام 2025 تجاوز مستوى عام 2021 بمقدار الربع".
وأشار بوتين على أنه "يجب أن تمتلك روسيا مفاتيحها التكنولوجية الخاصة لجميع عمليات الإنتاج المهمة لاقتصاد البلاد وأمنها"، مؤكدا على أن "المهندسون الميكانيكيون الروس يبذلون قصارى جهدهم لضمان إمدادات موثوقة للقوات المسلحة الروسية".
وبين أن "شركات المجمع الصناعي العسكري تفي بثقة بطلبات الدولة الدفاعية التي نمت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
